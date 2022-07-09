Илон Маск объявил о расторжении сделки о покупке Twitter

Илон Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд из-за нарушения компанией условий сделки. Об этом сообщает Reuters.

Причиной такого решения стали обвинения в сокрытии данных о фейковых аккаунтах и завышении показателей аудитории платформы.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил о готовности обратиться в суд ради «закрытия сделки по согласованным с Маском цене и условиям».

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

Акции Twitter упали на 28% с момента объявления о покупке соцсети Маском в конце апреля. Сделку планировали закрыть до конца 2022 года.

Данные: TradingView.

Маск планировал создать «инклюзивную арену для свободы слова». Решение поддержали основатель Twitter Джек Дорси, глава Coinbase Брайан Армстронг и соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.

Напомним, в конце мая акционеры Twitter подали в суд на Маска и саму соцсеть из-за «хаотичного процесса» поглощения компании. Главу Tesla обвинили в манипулировании рынком.

В июне совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам утвердить покупку соцсети Маском за $44 млрд, хотя еще в апреле был резко против и даже внедрил план по защите от поглощения.