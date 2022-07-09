Илон Маск объявил о расторжении сделки о покупке Twitter
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Илон Маск объявил о расторжении сделки о покупке Twitter

Илон Маск объявил о расторжении сделки о покупке Twitter


Илон Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд из-за нарушения компанией условий сделки. Об этом сообщает Reuters.


Причиной такого решения стали обвинения в сокрытии данных о фейковых аккаунтах и завышении показателей аудитории платформы.


Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил о готовности обратиться в суд ради «закрытия сделки по согласованным с Маском цене и условиям».




Акции Twitter упали на 28% с момента объявления о покупке соцсети Маском в конце апреля. Сделку планировали закрыть до конца 2022 года.


Данные: TradingView.

Маск планировал создать «инклюзивную арену для свободы слова». Решение поддержали основатель Twitter Джек Дорси, глава Coinbase Брайан Армстронг и соучредитель Ethereum Виталик Бутерин.


Напомним, в конце мая акционеры Twitter подали в суд на Маска и саму соцсеть из-за «хаотичного процесса» поглощения компании. Главу Tesla обвинили в манипулировании рынком.


В июне совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам утвердить покупку соцсети Маском за $44 млрд, хотя еще в апреле был резко против и даже внедрил план по защите от поглощения.

# Экономика twitter, илон маск, новости
По материалам: ForkLog

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