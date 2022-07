Илон Маск объявил о расторжении сделки о покупке Twitter

Илон Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд из-за нарушения компанией условий сделки. Об этом сообщает Reuters.

Причиной такого решения стали обвинения в сокрытии данных о фейковых аккаунтах и завышении показателей аудитории платформы.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил о готовности обратиться в суд ради «закрытия сделки по согласованным с Маском цене и условиям».

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.