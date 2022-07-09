Яна Поплавская опубликовала редкий кадр с мужем, сыновьями, внуками и даже падчерицей

Актриса Яна Поплавская в честь праздника решила показать поклонникам всю свою семью. Яна Поплавская показала своим поклонникам в личном блоге редкую фотографию. Звезда запечатлелась на одном фото со своим мужем Евгением Яковлевым, который моложе нее на 15 лет. Также на снимке предстали ее наследники — Клим и Никита. Старший запечатлелся с женой, дочкой и сыном. Младший пока не успел обзавестись потомством. Рядом с супругом Яны Поплавской можно увидеть ее 11-летнюю падчерицу Лизу, дочку радиоведущего Евгения Яковлева от первого брака.«Что бы мы ни имели в жизни: успехи в работе, деньги, удачи в различных проектах, самым главным, самым большим желанием оказывается мечта о семье! Я желаю вам любви, верности, понимания, счастья в ваших семьях! Ведь именно семья — это тыл, опора, где вы нужны любыми, где вас всегда ждут и любят просто потому, что вы есть! С Днем семьи, любви и верности», — написала под фото Поплавская.