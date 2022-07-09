Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске

В Байкальске 4 июля стартовал второй ежегодный волонтерский лагерь тропостроения. Волонтеры начали строить экотропу «Байкальская верста». В этом сезоне в лагерь приехали 22 человека из Екатеринбурга, Читы, подмосковного Троицка, Усолья-Сибирского, Челябинска, Улан-Удэ, Иркутска и Байкальска, сообщают организаторы.

Экологическая тропа, которую будут обустраивать ребята, соединяет мост «Доброй надежды» в микрорайоне Гагарина с берегом Байкала по участкам реки Солзан. Ее общая длина — 3,3 километра. В течение недели волонтеры установят там информационные стенды, туалеты, велопарковки, урны с раздельным сбором мусора, сделают деревянные и каменные мосты, видовые площадки, поляны для детей, пожаробезопасную зону отдыха. На тропе установят освещение и видеонаблюдение, на берегу Солзана расчистят завалы из деревьев.

Тропу строят из экологических материалов, подстраиваясь под ландшафт. Она не только снизит антропогенную нагрузку на побережье Байкала, но и привлечет туристов. Открытие «Байкальской версты» пройдет 27 сентября во Всемирный день туризма. Экотропа будет начальным отрезком пешеходного маршрута «Малого кольца БЦБК», который соединит жилой массив Байкальска и промплощадку БЦБК. В начале июля в рамках этого маршрута на «Тропе здоровья» установили 35 энергосберегающих светильников. В будущем по всему периметру промплощадки комбината планируют построить «Большое кольцо БЦБК». Для вело-пешеходных прогулок станет доступна и обустроена вся береговая линия озера Байкал вдоль территории БЦБК.

В 2021 году в городе состоялся двухнедельный волонтёрский лагерь тропостроителей «Лаборатория экотроп». В этом году с 21 по 31 июля на базе лагеря пройдет стажировка лидеров 20 экологических организаций России и профильная смена для 40 волонтеров со всей страны по «Программе мобильности» Ассоциации волонтерских центров. Всего пройдут обучение более 350 волонтеров. Результатом их деятельности к 2025 году станут 100 километров новых экологических троп и пешеходных маршрутов вокруг Байкальска.



