"Это нелепо. Я не хотела замуж и беременеть": Кирстен Данст вышла замуж за звезду "Во все тяжкие"

Вадим Карасев

40-летняя звезда "Человека паука" и "Вечное сияние чистого разума" познакомилась с актером Джесси Племонсом на съемочной площадке сериала "Фарго". Там они сыграли попавших в неприятности супругов, но вскоре перенесли роман и в реальную жизнь.

Источник издание Page Six накануне сообщил: "Я только что подтвердил, что они поженились. Других подробностей не сообщается". Событие произошло на Ямайке, где они, похоже, заодно собрались провести медовый месяц.

Интересно, что они сделали это только сейчас, так как вместе уже 6 лет и имеют двоих детей. В 2016 году Данст рассталась со своим тогдашним парнем Гарретом Хедлундом и сразу сошлась с Джесси. Они обручились в начале 2017 года, в 2018 сделали первого ребенка, а в прошлом году — второго.

В феврале они уже начали называть друг друга мужем и женой, но свадьбу решили перенести из-за ковидных ограничений. Кирстен утверждает, что это получилось вопреки всему.

Мы должны пожениться сейчас. Это нелепо. Мы просто не планировали свадьбу. Я не хотела быть беременной, выходить замуж, устраивать вечеринки и не иметь возможности веселиться со всеми.

Когда будущие супруги впервые встретились, между ними сразу загорелась искра. "Сразу же, без лишних слов, я посмотрел ей в глаза и увидел прекрасного, милого, беззащитного, дружелюбного человека, которым она является", — рассказывал Племонс.



С Данст получилось точно так же. "Мы были двумя людьми, которые комфортно работали вместе, как родственные души. Я знала, что он останется в моей жизни навсегда", — признавалась актриса в одном из интервью.

