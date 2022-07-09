Как выглядит могила Доренко

Журналист и ведущий Сергей Доренко скончался в мае 2019 года. Прошло уже 3 года, но до сих пор между вдовой телеведущего и его сыном идет «война» за место на кладбище.

Обстоятельства смерти

Проблемы со здоровьем у 59-летнего (на момент смерти) Сергея были давно. Вдова уверяла, что у ее супруга больное сердце: муж о проблеме знал и регулярно принимал лекарства, понижающие давление. А в 2016 году Сергею Леонидовичу поставили диагноз: аневризма восходящего отдела аорты, расширение полости левого желудочка, недостаточность аортального клапана.

В итоге проблемы с сердцем сыграли роковую роль в гибели журналиста. 9 мая 2019 года он возвращался из Костромы в Москву на любимом мотоцикле Triumph Bobber. По дороге Сергей заехал на дачу китаеведа Бронислава Виногродского, где пожаловался товарищу на «мушек» перед глазами и повышенное давление.





Несмотря на плохое самочувствие, Доренко продолжил свой путь в столицу. Но до места назначения так и не доехал: на улице Земляной вал Сергей потерял управление, упал с мотоцикла и пролетел до отбойника встречной полосы. Доренко потерял сознание, но скончался уже в больнице, так и не очнувшись. По заключение судмедэкспертов, перед падением у него разорвалась аневризма грудной части аорты.

Похороны журналиста

Изначально прощание с Доренко было назначено на 12 мая, в траурном зале Троекуровского кладбища. Но печальное событие было перенесено, так как дочери от первого брака – Екатерина и Ксения, настояли на повторной судебно-медицинской экспертизе – они считали, что отца отравили. Впрочем, их догадки не подтвердились.





С телеведущим простились 17 мая, причем проводить журналиста в последний путь пришли тысячи поклонников его творчества. По желанию самого Сергея, его тело кремировали: часть предали земле 18 мая на Аллее журналистов Троекуровского кладбища (чтобы было, куда приходить детям), а часть – развеяли на горе Митридат в Керчи (город, где Сергей когда-то проводил лето у любимой бабушки) в июле.

Семейная тяжба

Вторую жену отца дети невзлюбили сразу же. Еще бы, ведь молоденькая Юлия Силявина увела мужчину от первой жены Марины после 30 лет брака. Сначала любовники встречались тайно, но после рождения дочери Варвары в 2010 году Сергей признался жене в измене, ушел из семьи и переехал к новой возлюбленной. В 2011 – у пары родилась еще одна дочка, Вера.





Официально брак Сергея и Марины длился до 2013 года, а после супруги оформили развод и Доренко женился на любовнице. Пара жила вместе вплоть до 2019 года, когда журналист разбился на своем мотоцикле.

Дети хотели похоронить отца по христианским обычаям, но Юлия, официальная супруга, у которой были все права на распоряжение телом, отказалась. Она сообщила волю своего мужа: кремация, разделение праха на 2 части, одну из которых надо захоронить, а вторую – развеять над городом Керчь.

Судебные разбирательства

Прошло уже 3 года, но дети Доренко от первого брака до сих пор судятся с его вдовой. Сначала – за наследство, теперь – за права на могилу. Дело в том, что как последняя официальная супруга, именно у Юлии находятся права на ответственное хранение могилы. Сейчас 23-летний сын телеведущего Прохор подал в суд на вдову с требованием передачи ему необходимых документов, которые позволят хоронить на этом месте других членов семьи.

Как выглядит памятник на могиле





Юлия планировала установить монумент на могиле супруга в мае 2020 года, в годовщину его смерти, но из-за пандемии сроки немного удлинились. Скромный памятник открыли только через 5 месяцев, в октябре того же года.

Как уверяет вдова, Сергей не оценил бы что-то сложное и вычурное, поэтому родные поставили ему простое надгробие. Плита, глыба без обработки, фотография в стекле. На камне висит подвеска мужчины, его талисман из нефритового камня. А на плите красуется надпись на испанском, которая переводится как «Ты везде».