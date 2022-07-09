Кирстен Данст и Джесси Племонс поженились
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Кирстен Данст и Джесси Племонс поженились

Кирстен Данст и Джесси Племонс поженились

Кирстен Данст узаконила свои отношения с возлюбленным Джесси Племонсом. Пара поженилась на ямайском курорте Очо-Риос в прошлые выходные.

Я лишь могу подтвердить, что они заключили брак,

— сообщил инсайдер изданию Page Six, отказавшись предоставить какие-либо подробности о церемонии.

Примечательно, что Кирстен и Джесси познакомились на съемках сериала "Фарго" в 2015 году, где они сыграли супружескую пару. Однако встречаться знаменитости начали только в 2016-м, после того как актриса рассталась со своим предыдущим бойфрендом Гарретом Хедлундом.


У пары уже есть двое детей — сыновья Эннис и Джеймс Роберт. В феврале Данст рассказала LA Times, что они с Джесси уже давно называют друг друга мужем и женой, но свадьбу приходилось откладывать из-за пандемии коронавируса.

Ранее в этом году Кирстен и Джесси были номинированы на "Оскар" за роли в фильме "Власть пса", где они также сыграли молодоженов.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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