Клиентская база криптобиржи KuCoin выросла до 18 млн пользователей
За первое полугодие 2022 года аудитория криптовалютной биржи KuCoin относительно января-июня годом ранее увеличилась на 219%. Показатель превысил отметку в 18 млн пользователей.
Numbers don't lie 💪#KuCoin #BUIDL pic.twitter.com/K4FbyuveED— KUCOIN (@kucoincom) July 7, 2022
Из 9,75 млн новых клиентов, 6,75 млн являются резидентами азиатских стран (+659%). Рост пользователей из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока составил 216%, 152% и 142% соответственно.
Объем торгов платформы за отчетный период превысил $2 трлн (+180%). Ежедневный оборот спотового рынка на пике в мае достиг рекордных $11 млрд, фьючерсного — $23 млрд.
С начала года KuCoin добавила в листинг 137 криптоактивов, доведя их число до более 700.
Платформа предложила BTC, ETH и USDT в парах с евро и бразильским реалом и пообещала добавить поддержку других фиатных валют.
С января по июнь биржа представила Web3-кошелек KuCoin Wallet и запустила фонд на $100 млн для создателей NFT.
Публикация отчетности последовала вслед за слухами о неплатежеспособности компании. CEO биржи Джонни Лю предупредил о возможном судебном преследовании недоброжелателей.
Напомним, в мае KuCoin привлекла $150 млн при оценке в $10 млрд.
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