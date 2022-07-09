Клиентская база криптобиржи KuCoin выросла до 18 млн пользователей
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Клиентская база криптобиржи KuCoin выросла до 18 млн пользователей

Клиентская база криптобиржи KuCoin выросла до 18 млн пользователей


За первое полугодие 2022 года аудитория криптовалютной биржи KuCoin относительно января-июня годом ранее увеличилась на 219%. Показатель превысил отметку в 18 млн пользователей.



Из 9,75 млн новых клиентов, 6,75 млн являются резидентами азиатских стран (+659%). Рост пользователей из Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока составил 216%, 152% и 142% соответственно.


Объем торгов платформы за отчетный период превысил $2 трлн (+180%). Ежедневный оборот спотового рынка на пике в мае достиг рекордных $11 млрд, фьючерсного — $23 млрд.


С начала года KuCoin добавила в листинг 137 криптоактивов, доведя их число до более 700. 


Платформа предложила BTC, ETH и USDT в парах с евро и бразильским реалом и пообещала добавить поддержку других фиатных валют.


С января по июнь биржа представила Web3-кошелек KuCoin Wallet и запустила фонд на $100 млн для создателей NFT.


Публикация отчетности последовала вслед за слухами о неплатежеспособности компании. CEO биржи Джонни Лю предупредил о возможном судебном преследовании недоброжелателей.


Напомним, в мае KuCoin привлекла $150 млн при оценке в $10 млрд.


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# Экономика kucoin, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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