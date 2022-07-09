Кому доступна мода на розовый цвет летом 2022 года, можно ли носить розовые вещи женщинам 60+

Лето 2022 года ознаменовалось новым модным трендом в оттенках одежды. Розовый цвет, который еще с конца прошлого века считался пережитком прошлого, неожиданно снова вошел в моду и стал настоящим хитом сезона.

Где используется розовый цвет летом 2022 года





Розовый цвет начал мелькать на страницах многих модных журналов еще с начала 2022 года. Многие знаменитости и звезды шоу-бизнеса появлялись на публике в таких нарядах. Причем мода затронула не только отдельные элементы одежды, но и весь гардероб, включая верхнюю одежду, обувь и различные аксессуары.

Оттенки розового цвета, которые используются в модных образах 2022 года, весьма разнообразны — от ярких, насыщенных, близких к малиновому, до нежно-молочных, с едва заметным розовым отливом.

В летний сезон дизайнеры все больше стараются использовать в своих коллекциях розовый цвет, комбинируя между собой разные оттенки и создавая одежду разных фасонов.

Кому идет розовый цвет и можно ли его использовать женщинам за 60





Розовый цвет настолько стремительно ворвался в мир моды в 2022 году, что стал охватывать все больший возрастной спектр почитателей модного тренда. Профессиональные фэшн-критики в настоящие время уже не ведут споры о том, кто может смело носить вещи розового цвета, а кому от них лучше воздержаться.

Прежде считалось, что розовый цвет подходит только молодым людям до 25 лет, сейчас это мнение полностью себя изжило. Современный ритм и образ жизни стирает возрастные границы для смелых экспериментов. Критики убеждены, что каждая дама, вне зависимости от возраста, может найти для себя приемлемый образ с использованием модных розовых оттенков.

С чем лучше всего сочетается розовый цвет





Несмотря на то, что никаких возрастных ограничений по использованию розового цвета не существует, дизайнеры предупреждают, что применять его нужно аккуратно. Это довольно капризный цвет в моде и далеко не со всеми цветами он сочетается.

Для молодежи допустимо использовать всю палитру розового цвета в одном образе, в более старшем возрасте лучше включать этот цвет в гардероб с учетом анализа цветового круга. Он показывает, что розовый цвет имеет несколько вариантов сочетаний, при помощи которых можно составлять комбинации разных вещей, не боясь выглядеть безвкусно.