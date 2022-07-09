Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву

Певица Кристина Орбакайте представила свой новый клип. Сегодня Кристина Орбакайте представила клип на новую композицию «Нравишься». В ролике артистка погрузилась в атмосферу 80-х и предстала абсолютной копией звездной матери. Трудно поверить, но весной Кристине Орбакайте исполнился 51 год. Артистка до сих пор может похвастаться девичьей фигурой. Подтянутое тело исполнительница представила и в новом клипе «Нравишься». Вначале она появилась в обтягивающем костюме для занятий аэробикой, а затем в розовых леггинсах и пиджаке на полуобнаженное тело. Во втором образе певица стала особенно похожа на звездную родительницу. «Мама может тобой гордиться!»; «Как всегда очаровательно»; «Спасибо за труд, вдохновение и положительные эмоции», — пишут восторженные поклонники. Напомним, что Кристина сейчас находится в столице и планирует большие гастроли по городам России. А вот звездная мама пока остается за границей. Несколько месяцев Алла Борисовна провела в Израиле, где проходила лечение. Недавно она вместе с супругом и детьми перебралась в Юрмалу. За дачей Примадонны пока присматривает внук Никита, старший сын Орбакайте и Преснякова. У Кристины также есть 24-летний наследник Дени Байсаров и десятилетняя дочь Клавдия Земцова. Сыновья выросли и уже давно живут самостоятельной жизнью. А вот с Клавой певица не расстается ни на минуту. «Родилась в Майами. Овен, Дракон… Что вырастет, пока не знаем. Мама называет ее Капелька. Поскольку она темнее, чем я в детстве, не все видят в ней меня. Но я в ней четко вижу себя, потому что если соединить наши фотографии, то это одно лицо — просто я беленькая, она темненькая», — говорила звезда о дочери.