Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
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Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву

Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Певица Кристина Орбакайте представила свой новый клип. Сегодня Кристина Орбакайте представила клип на новую композицию «Нравишься». В ролике артистка погрузилась в атмосферу 80-х и предстала абсолютной копией звездной матери. Трудно поверить, но весной Кристине Орбакайте исполнился 51 год. Артистка до сих пор может похвастаться девичьей фигурой. Подтянутое тело исполнительница представила и в новом клипе «Нравишься». Вначале она появилась в обтягивающем костюме для занятий аэробикой, а затем в розовых леггинсах и пиджаке на полуобнаженное тело. Во втором образе певица стала особенно похожа на звездную родительницу. «Мама может тобой гордиться!»; «Как всегда очаровательно»; «Спасибо за труд, вдохновение и положительные эмоции», — пишут восторженные поклонники. Напомним, что Кристина сейчас находится в столице и планирует большие гастроли по городам России. А вот звездная мама пока остается за границей. Несколько месяцев Алла Борисовна провела в Израиле, где проходила лечение. Недавно она вместе с супругом и детьми перебралась в Юрмалу. За дачей Примадонны пока присматривает внук Никита, старший сын Орбакайте и Преснякова. У Кристины также есть 24-летний наследник Дени Байсаров и десятилетняя дочь Клавдия Земцова. Сыновья выросли и уже давно живут самостоятельной жизнью. А вот с Клавой певица не расстается ни на минуту. «Родилась в Майами. Овен, Дракон… Что вырастет, пока не знаем. Мама называет ее Капелька. Поскольку она темнее, чем я в детстве, не все видят в ней меня. Но я в ней четко вижу себя, потому что если соединить наши фотографии, то это одно лицо — просто я беленькая, она темненькая», — говорила звезда о дочери.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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