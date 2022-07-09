Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе

Ведущая Ксения Бородина отдыхает с детьми на одном из самых дорогих курортов Турции. Телеведущая отправилась отдыхать в Турцию. Она арендовала для себя и своих дочерей шикарную виллу в Бодруме. Но это вовсе не значит, что ведущая «Дома-2» весь отдых посвятит 13-летней Марусе от бизнесмена Юрия Будагова и шестилетней Теоне от второго мужа, блогера Курбана Омарова, исполняя их капризы и желания. Для этого у нее есть сразу две няни, которым Бородина поручила заботы о детях. Первая с самого рождения воспитывает старшую дочь, а вторая появилась, когда исполнился год младшей.В Турцию экономная Ксения будет приглашать нянь по очереди: сначала одна, потом прилетит вторая. Понятно, что работодательница оплачивает им дорогу и проживание, а также платит за время работы зарплату. «Ребят, кто из вас хорошо знает Бодрум покидайте местные клевые рестораны, пляжи и рыночки, чтобы за фруктами гонять». А еще она будет постить красивые фоточки с наследницами и пейзажами, учить своих подписчиков жизни, выкладывая в микроблогах мудрые изречения и провоцируя их на ответную реакцию. Рейтинг сам себя не сделает, потому нельзя забывать о соцсетях даже на отдыхе.