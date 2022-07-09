Летние обряды красоты, здоровья и молодости
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Летние обряды красоты, здоровья и молодости

Летние обряды красоты, здоровья и молодости

Жаркая летняя пора — самое время для заботы о красоте и здоровье. Простые обряды помогут сохранить привлекательный внешний вид, избавиться от недугов и преобразиться в лучшую сторону в короткий срок.


Природа дарит нам уникальную возможность оставаться красивыми и здоровыми благодаря использованию ее даров. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать проверенные обряды, с помощью которых удастся вернуть красоту, убрать изъяны, лишающие уверенности, и обрести крепкое здоровье.

Летний обряд на красоту

Погожий летний денек всегда начинается с капель росы, которые украшают травы и кустарники. Ее испокон веков использовали для того, чтобы обрести красоту и молодость. Выбрав свободный день, стоит встать пораньше и отправиться в тихий уголок вдали от шумных трасс, пройтись по росе босиком и умыться прозрачными капельками. Росу наносят на кожу и смачивают волосы, приговаривая:

«Росой медвяной умываюсь, красоту былую возвращаю, старость прогоняю. Как природа росой питается, бутоны распускает, урожай нам дарит, так и я силами земли умоюсь, счастью откроюсь».

Если нет возможности умыться росой, то на помощь придет вода из природного ключика или родника. Ее набирают вечером, а утром после пробуждения умываются, приговаривая те же слова.


Летний молодильный обряд

Для того, чтобы сохранить красоту на долгие годы, не потребуется много времени. Отправившись в парк или на опушку леса, выбирают молодое дерево. Женщинам по энергетике подойдут: береза, липа, дикая яблоня, вишня, осина. Мужчинам — дуб, вяз, граб, каштан. К выбранному дереву прижимаются лбом, а затем обхватывают руками, шепча:

«Как дерево столетиями живет, сил от земли набирается, с каждым годом вновь возрождается, так и я молодость продлю, природную красоту сохраню. У дерева помощи прошу, чтобы счастливо жить, недугами не страдать, внимание привлекать».

В благодарность дерево поливают водой или оставляют на его ветви бережно завязанную зеленую ленточку.

Обряд на укрепление здоровья

Этот обряд стоит провести в выходной день, когда времени для прогулки достаточно. Нужно найти три разных водоема и поочередно зайти в них босыми ногами, приговаривая:


«Здоровье укрепляю, болезни смываю, здоровья себе прибавляю».

На берегу каждого водоема оставляют небольшой презент: горсть крупы, хлеб или бросают в воду угощение для рыбок.

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По материалам: dailyhoro.ru

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