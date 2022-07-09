Летние травяные настои для повышения иммунитета и энергетики

Вадим Карасев

Летняя пора — прекрасная возможность позаботиться о своем здоровье и энергетике. В середине лета лекарственные травы набираются сил, и их используют для полезных настоев, а также заготавливают на зиму.

Лекарственные растения используются испокон веков, и благодаря знаниям наших предков мы можем с легкостью поправить здоровье, укрепить иммунитет и запастись зарядом бодрости. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают не упускать такой возможности и заваривать укрепляющие настои, способные благотворно повлиять на энергетику и самочувствие. Не стоит забывать и о безопасности: перед применением трав важно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить индивидуальную непереносимость.

Травяной настой для повышения энергетики

Вкусный травяной настой взбодрит и станет отличным энергетиком, обладающим мягким действием. Для него понадобятся:

измельченный корень женьшеня — 2 чайные ложкимята — 2-3 листочка;цвет зверобоя — 3 чайные ложки;вода — 0.4 литра;мед — по вкусу.

Корень женьшеня заливают холодной водой, ставят на медленный огонь и доводят до кипения, затем варят 5 минут и выключают огонь. К настою добавляют листья мяты и зверобой, накрывают крышкой и дают настояться. В чуть теплый и процеженный отвар добавляют мед.

Летний сбор для повышения иммунитета

Вобрать в себя все силы природы и не сталкиваться с простудными заболеваниями поможет отвар из лекарственных растений.

Столовую ложку цветков липы, несколько ягод шиповника, щепотку чабреца, несколько ягод лимонника заливают крутым кипятком в термосе и настаивают в течение получаса. Процеженный отвар готов к употреблению. По желанию в него добавляют сахар или его заменитель, а также мед.

Летний отвар для поддержания энергии

Запастить силами на весь день поможет настой, который заваривают утром. Для него нужно взять:

чайную ложку аптечной ромашки;чайную ложку тысячелистника;пару листочков мелиссы или мяты;чайную ложку чабреца.

Травы настаивают в течение получаса в термосе или банке, укрытой теплым полотенцем, процеживают и пьют. Напиток не рекомендуется пить в вечернее время, чтобы исключить проблемы со сном.