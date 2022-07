Let’s Build a Zoo выходит на Xbox в сентябре, игра может оказаться в Game Pass

Вадим Карасев





Как стало известно, издательство No More Robots планирует выпустить на приставках Xbox игру Let’s Build a Zoo. В прошлом году игра Let’s Build a Zoo вышла в Steam, и она хорошо была воспринята игроками — у нее около 1700 отзывов и «Очень положительная» оценка. Сама игра представляет собой симулятор управления зоопарком. Игрокам предстоит создать свой собственный зоопарк, населить его обитателями, а после можно скрещивать обычных животных, получая уникальные сочетания — всего заявлено около 300 000 разных комбинаций.

Когда именно выйдет Let’s Build a Zoo на Xbox — пока не сообщается, но известно, что разработчики нацелены на выпуск проекта в сентябре.

No More Robots является одним из издательств, с которым Microsoft активно сотрудничает в плане добавления их игр в подписку Game Pass. Многие проекты издательства уже доступны в подписке, либо их добавляли в нее ранее — сразу на релизе. Например: Descenders, Nowhere Prophet (уже покинула подписку), Hypnospace Outlaw (уже покинула подписку). Велика вероятность, что Let’s Build a Zoo тоже на старте пополнит подписку.

