Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала
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Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала

Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала
Певица Любовь Успенская продолжает скандальные разборки. Скандальная история, когда артистки напала на соседскую собаку на глазах у детей, посчитав, что ей и ее питомцу угрожает опасность, получила продолжение. Артистка подключила к делу ветеринарную службу.
Исполнительница русского шансона пожелала тотальной проверки в отношении соседского бульдога, на которого сама же и набросилась. У звезды есть предположения, что питомец агрессивен и опасен, а потому должен быть проверен специальными службами, передает Mash. Ранее были обнародованы результаты психологической экспертизы, которую проводили в отношении детей, на чьих глазах Успенская напала на соседского бульдога. Результат не в пользу теледивы: у детей наблюдается нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение и судорожные действия. Певице грозит до пяти лет тюрьмы.  
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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