Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала

Певица Любовь Успенская продолжает скандальные разборки. Скандальная история, когда артистки напала на соседскую собаку на глазах у детей, посчитав, что ей и ее питомцу угрожает опасность, получила продолжение. Артистка подключила к делу ветеринарную службу.Исполнительница русского шансона пожелала тотальной проверки в отношении соседского бульдога, на которого сама же и набросилась. У звезды есть предположения, что питомец агрессивен и опасен, а потому должен быть проверен специальными службами, передает Mash. Ранее были обнародованы результаты психологической экспертизы, которую проводили в отношении детей, на чьих глазах Успенская напала на соседского бульдога. Результат не в пользу теледивы: у детей наблюдается нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение и судорожные действия. Певице грозит до пяти лет тюрьмы.