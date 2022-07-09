Лолита Милявская попросила убежища
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Лолита Милявская попросила убежища

Лолита Милявская попросила убежища
58-летнюю певицу Лолиту Милявскую заподозрили в эмиграции. Артистка накануне покинула Москву. Как выяснилось, артистка направилась на гастроли во Владивосток, однако обеспокоенные поклонники знаменитости подняли тревогу, решив, что она улетела за границу. Едва прибыв в Приморский край, артистка вышла на связь с публикой и заверила, что ее путешествие связано с работой и не продлится долго – уже завтра Лолита вернется в столицу. Но Милявская призналась, что не прочь остаться во Владивостоке на более долгий срок, и даже обратилась к местному губернатору с просьбой. «Тут действительно очень хорошо. Летом давно не приезжала и попала на сезон дождей и влажности. Но природа такая, что завораживает и хочется пробыть еще!.. Хочу обратиться к губернатору Приморского края Олегу Кожемяка. Товарищ Кожемяка, я хочу убежища. Здесь морепродукты свежие. Я в Таиланде не была, а все, кто был, говорят: Дальний Восток чистой воды Таиланд. Климат такой же. Все вкусно, цены нормальные, люди классные, поэтому требую убежища», — заявила звезда эстрады.
Между тем Лолита если и будет куда-то переезжать на ПМЖ из Москвы, то это будет, скорее, Болгария, где в настоящее время живут ее дочь и мать. Еще весной артистка воссоединилась с родными после долгой разлуки и поселилась вместе с ними в своем загородном доме. Однако на лето исполнительница решила отправить наследницу с бабушкой к морю и успела провести с ними 10 дней отпуска. «Я решила, что полечу к семье в Болгарию. На все лето я разместила своих туда, там спокойно, нервы никто не мотает», — сообщила Милявская.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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