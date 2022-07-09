Лунный день сегодня 9 июля 2022 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — отличное подспорье для тех, кто хочет каждый свой день делать благополучным и удачным. Зная все о влиянии Луны, можно спланировать свои дела так, чтобы оказаться в выигрыше.

Сегодняшний день в целом неблагоприятный, однако, вы можете это исправить. Для этого вам нужно развить позитивное мышление при помощи одного из пяти способов. Помните о том, что ваше настроение будет определяющим фактором для достижения успеха в том или ином деле.

Фаза Луны: начинается 10 лунный день. Рост Луны продолжается в Знаке Скорпиона. Этот день сложно назвать благоприятным, поскольку пребывание Луны в данном Знаке чревато проблемами. Луна капризна и не захочет идти нам навстречу, поэтом сегодня астрологи советуют нам всем надеяться лишь на себя.

Магнитные бури 9 июля: солнечная активность минимальная, поэтому проблем с самочувствием у метеозависимых людей не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

непродолжительные поездки;дружеские встречи;смена обстановки;отпуск.получение денег взаймы, оформление кредитов;ссоры;неосмотрительность;самоанализ;переутомление;сильные ограничения.

Скорпион — не самый хозяйственный Знак Зодиака. Несмотря на то, что суббота идеально подходит для уборки и домашних дел, сегодня лучше отдохнуть. Генеральную уборку специалисты сайта dailyhoro.ru сегодня точно ставят в список запретных дел. Лучше заняться любимыми хобби, вспомнить, что приносит удовольствие и помогает направить творческую энергию в верное русло. Благоприятны в такой день встречи с друзьями, так что при наличии свободного времени можно смело звать на вечер гостей. Это очень хорошо скажется на вашем настроении.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Этот июльский день можно раскрасить в самые яркие краски, чтобы компенсировать негативную энергию Скорпиона. Гардероб вам в этом поможет. Наиболее благоприятные цвета — голубой, зеленый, оранжевый, бирюзовый. Тем, кто хочет привлечь в свою жизнь любовь или укрепить уверенность в собственных силах, можно надевать вещи розового цвета.

Талисманом этого дня будет любое изделие из золота, которое поможет нейтрализовать тяжелую энергетику стихии Воды. Также стоит обратить внимание на такие минералы как розовый кварц, рубин, циркон и цитрин. Они дадут вам нужную энергию, но не спровоцируют рост дисгармонии.

Любовь и общение в 10 лунный день

Старайтесь следить за тем, что говорите, так как любое неосторожное высказывание может сильно задеть окружающих. Если собеседник малознаком, не стоит ему рассказывать какие-то тайны. Также нужно быть осторожнее с юмором — то, что кажется смешным одному человеку, вовсе не обязательно заставит улыбаться другого.





Эксперты рекомендуют сегодня пользоваться заговорами на любовь, стараться меньше переживать по мелочам. Тем, кто в отношениях, не стоит говорить на неприятные для партнера темы. Старайтесь замечать друг в друге только лучшее. Если сейчас у вас сложная обстановка на любовном фронте, можете взять передышку и посвятить этот день себе.

Финансы и работа 9 июля

Растущая Луна в Скорпионе — это не время для энергичных и активных дел. Сегодня быстро решить спорные вопросы не получится. Принимать быстрые решения не стоит. А вот монотонные задачи будут даваться легче, особенно усидчивым и сосредоточенным людям. Чтобы не терять концентрации, лучше время от времени делать небольшие перерывы.

Тратиться сегодня лучше только на какие-то эмоции, а не вещи. Можно сходить в кино, на выставку, отправиться в поездку за город. Не стоит сегодня вкладываться в недвижимость, делать ремонт. Владельцам автомобилей в такой день можно заняться ремонтом своего железного коня.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Астрологи рекомендуют начать и закончить этот день небольшими физическими нагрузками — йогой, растяжкой, приседаниями, отжиманиями, пробежкой. Даже при напряженном графике этой субботы можно выкроить время на всё это. Любые действия, направленные на движение, помогают «расшевелить» не только тело, но и ваши чакры, что невероятно важно.

Сегодня точно не нужно начитать тренировки на износ или заставлять себя голодать. Для этого скоро придут более благоприятные дни, а сегодня лучше правильно и умеренно питаться — без переедания, но и без каких-то жестких ограничений.