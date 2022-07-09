Мальчик или девочка: можно ли выбрать пол ребенка при ЭКО, в каких случаях это допустимо

Многие люди при планировании родить ребенка с помощью ЭКО интересуются тем, можно ли выбрать пол будущего малыша. Благодаря прорывам современной науки, в настоящее время можно выбирать, какого пола рожать малыша с гарантией почти сто процентов.

Что такое гендерная селекция при ЭКО

Гендерной селекцией называют процедуру, которая позволяет планировать пол своего будущего ребенка. Ее также принято называть балансированием семьи. Есть несколько причин, по которым будущие родители хотят ребенка определенного пола:

уже есть несколько детей одного пола, поэтому родители хотят, чтобы еще один малыш имел противоположный пол;

родители относятся к разным культурам и религиям, у которых принято, чтобы первым рождался мальчик;

родители, которые трагически потеряли первого ребенка, поэтому не хотят, чтобы второй ребенок был того же пола.

Пол ребенка также выбирается в том случае, если у родителей есть какие-то наследственные болезни, которые связаны именно с полом. То есть их передача реальна лишь девочкам или мальчикам.

Когда в выборе пола малыша при Эко могут отказать

Одного желания родителей будет маловато. Выше приведены ситуации, в которых родители могут выбирать пол самостоятельно. Это можно объяснить тем, что если бы все в мире родители могли делать выбор, наступил бы демографический дисбаланс. Потому пол ребенка разрешено выбирать лишь по предписанию медиков.





Перед тем, как планировать, обычно проводят специальную диагностику. Делают анализ хромосомного набора эмбриона, среди которых и анализ половых хромосом. Это позволяет не только планировать пол будущего ребенка, но и исключить наследование многих болезней.

После окончания анализа специалисты уже точно могут знать, кто именно родится в семье при переносе того или иного эмбриона. Такие анализы часто нужны, если в семье есть предрасположенность к генетическим заболеваниям.

Как формируется пол ребенка при ЭКО

Какого пола будет малыш, можно узнать еще во время зачатия, когда сперматозоид мужчины проникнет в яйцеклетку будущей матери. Мужская клетка имеет в себе хромосомы, которые несут ответственность за половую принадлежность.





В естественных условиях пара имеет одинаковые шансы зачать мальчика или девочку. Если по медицинским показателям для рождения здорового малыша нужно точное планирование, то медики рекомендуют ЭКО с выбором пола ребенка.

Методика NGS считается уникальной современной разработкой. Она позволяет докторам оценить не только количество хромосом, но и их качественные характеристики. Во время процедуры можно четко понять, где и какие хромосомы, чтобы установить пол будущего ребенка.

Что такое процедура ЭКО и как она проводится

Оплодотворение вне тела является современной эффективной технологией лечения бесплодия. Проведение такой процедуры показано в таких случаях:

у женщины нет фаллопиевых труб или наблюдается их непроходимость;

бесплодие или неэффективность его лечения на протяжении двух лет;

мужское бесплодие, которое связано со сниженной подвижностью или невысоким количеством сперматозоидов в эякуляте.

Чаще всего подобная процедура рекомендуется после того, как не помогло традиционное лечение, после того, как пара несколько лет безуспешно пыталась забеременеть естественным способом.





В некоторых случаях подобная процедура может быть единственным вариантом родить ребенка. Так бывает в том случае, если у женщины нет маточных труб. Отдельно нужно отметить, что перед тем, как беременеть с помощью ЭКО, пара проходит полное обследование, для того чтобы снизить риски осложнения.