Маск решил не покупать Twitter
Основатель Tesla, миллиардер Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter. Об этом сообщает CNBC.
Бизнесмен направил главному юристу компании письмо, в котором уведомил о расторжении сделки. Он объяснил, что соцсеть не предоставила интересующую его информацию.
Общая сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов. По ранее заключенному соглашению, в случае отказа от сделки Маск обязан выплатить Twitter миллиард долларов.
Причины отказа от покупки
В письме, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам, адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что «Twitter не выполнил свои договорные обязательства». Маск хотел выяснить, насколько правдивы утверждения, что около пяти процентов монетизируемых ежедневных активных пользователей (mDAU) являются спам-аккаунтами.
По его утверждению, все признаки указывают на то, что некоторые из публичных раскрытий Twitter относительно mDAU либо ложны, либо существенно вводят в заблуждение, резюмировал Ринглер.
Twitter не согласился с разрывом сделки
Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена завершить сделку. Компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения.
«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском», — указал Тейлор. Он также выразил уверенность, что соцсеть одержит победу в судебном процессе.
После объявления Маска о разрыве сделки акции Twitter упали примерно на шесть процентов.
27 мая владельцы акций Twitter решили подать в суд на Илона Маска и компанию. Они полагают, что «хаотичный» ход сделки по продаже соцсети миллиардеру обернулся падением акций Twitter. Коллективный иск был подан в Калифорнии. Инвесторы обвиняют Маска в нарушении корпоративных законов штата и в манипуляции фондовым рынком. С начала сделки акции Twitter рухнули на 12 процентов, а акции Tesla — на 28 процентов. Инвесторы утверждают, что миллиардер получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о планах войти в состав совета директоров компании.