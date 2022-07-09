Между Россией и Турцией открывается морское сообщение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Между Россией и Турцией открывается морское сообщение

Между Россией и Турцией открывается морское сообщение

C 16 июля в морском порту Сочи откроются регулярные международные рейсы — круизный лайнер Astoria Grande начнет ходить в турецкий Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба администрации курортного города.

Отмечается, что по пути лайнер будет заходить в турецкие города Чешме, Синоп и Трабзон. Круизный корабль принадлежит российскому судовладельцу, а организацию туризма взяла на себя турецкая фирма Miray Cruises.


"В период с июля по октябрь 2022 года Astoria Grande совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней. Лайнер вмещает 1382 пассажира. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тыс. российских туристов", - сообщила пресс-служба администрации Сочи со ссылкой на слова гендиректора Морского торгового порта Юрия Владимирова.

По словам Владимирова, до июня прошлого года судно Astoria Grande ходило под флагом ФРГ в Балтийском море и носило имя AIDAcara. Вскоре лайнер выкупила российская компания "Аквилон" для того, чтобы наладить туристические маршруты из Сочи в города Турции.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

«Ушла в космос, хотя физически с нами»: режиссер о тяжелом состоянии Маргариты Тереховой
«Ушла в космос, хотя физически с нами»: режиссер о тяжелом состоянии
Кому доступна мода на розовый цвет летом 2022 года, можно ли носить розовые вещи женщинам 60+
Кому доступна мода на розовый цвет летом 2022 года, можно ли носить
Между Россией и Турцией открывается морское сообщение
Между Россией и Турцией открывается морское сообщение
Работает нутрициологом, одевается в масс-маркете. Как живет сестра невесты олигарха Доронина
Работает нутрициологом, одевается в масс-маркете. Как живет сестра
Маск решил не покупать Twitter
Маск решил не покупать Twitter
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и
«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов
«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных
Пушков увидел странность в убийстве Абэ
Пушков увидел странность в убийстве Абэ
Перед самым голосованием Анна Самонина бросила Адеева
Перед самым голосованием Анна Самонина бросила Адеева
Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова
Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова

Топ на сегодня

В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня

Еще по теме

Круизный лайнер «Князь Владимир» придёт в Ялту 7 августа
СМИ: Diamond Princess возобновит круизы после санобработки
«Князь Владимир» завершил навигацию 2017 года
Круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером в Венеции