Между Россией и Турцией открывается морское сообщение

Вадим Карасев

C 16 июля в морском порту Сочи откроются регулярные международные рейсы — круизный лайнер Astoria Grande начнет ходить в турецкий Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба администрации курортного города.

Отмечается, что по пути лайнер будет заходить в турецкие города Чешме, Синоп и Трабзон. Круизный корабль принадлежит российскому судовладельцу, а организацию туризма взяла на себя турецкая фирма Miray Cruises.

"В период с июля по октябрь 2022 года Astoria Grande совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней. Лайнер вмещает 1382 пассажира. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тыс. российских туристов", - сообщила пресс-служба администрации Сочи со ссылкой на слова гендиректора Морского торгового порта Юрия Владимирова.

По словам Владимирова, до июня прошлого года судно Astoria Grande ходило под флагом ФРГ в Балтийском море и носило имя AIDAcara. Вскоре лайнер выкупила российская компания "Аквилон" для того, чтобы наладить туристические маршруты из Сочи в города Турции.

