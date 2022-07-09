Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины
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Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины

Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки УкраиныМинобороны заявило, что работники разведки Украины были ранее судимы за разбои и грабежи

Минобороны России рассказало, что некоторые из работников Главного управления разведки Министерства обороны Украины были ранее судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

«По имеющейся достоверной информации, многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют "богатое" криминальное прошлое», — сказал Мизинцев. Таким образом, под «крышей» Вооруженных сил Украины «легально спрятались отъявленные рецидивисты», указал он.

По словам Мизинцева, это подтверждает тот факт, что провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом. «При этом факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу», — заключил генерал-полковник.

7 июля Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали детский дом в Славянске Донецкой народной республики и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданским объектам. По его словам, украинская сторона насильно удерживает персонал детдома в здании.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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