На Шри-Ланке созвали экстренное заседание парламента из-за протестов
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На Шри-Ланке созвали экстренное заседание парламента из-за протестов

На Шри-Ланке созвали экстренное заседание парламента из-за протестовПремьер Шри-Ланки Викремесингхе созвал парламент на экстренное заседание из-за протестов

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе вызвал на экстренное совещание глав партий парламента страны в связи с протестами в Коломбо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис политика.

Из заявления следует, что в рамках совещания планируется обсудить ситуацию с беспорядками и найти ее быстрое решение. Кроме того, Викремесингхе обратился к спикеру парламента с просьбой созвать заседание Палаты представителей.

Ранее активисты на Шри-Ланке призвали начать марш против правительства в Коломбо. Причиной стал экономический кризис в стране. В результате протестующим удалось прорваться в резиденцию президента Готабая Раджапаксы.

30 июня глава Шри-Ланки Готабая Раджапакса обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о кредитной поддержке для импорта топлива в страну. Также обсуждалось возобновление авиасообщения между странами.

Шри-Ланка столкнулась с худшим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. У страны нет средств, чтобы оплатить импорт топлива. Это привело к отказу поставщиков отгружать на Шри-Ланку нефть.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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