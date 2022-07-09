Наказание за побои станет строже

За нанесение побоев, если драчун уже имеет судимость за аналогичное преступление, будет грозить наказание по Уголовному кодексу — вплоть до исправительных работ или ограничения свободы на год или ареста на шесть месяцев. Такой закон вступает в силу 9 июля.

Новые нормы закрыли законодательный пробел, на который обратил внимание, в том числе, Конституционный суд. Прежде наказания для тех, кто распускает кулаки, было двухступенчатым. За первое рукоприкладство их привлекали к административной ответственности. Наказание за это — штраф от 5 до 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. За повторные побои наступала уже уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев.

При этом если человек в третий раз распускал кулаки, наказание не возрастало. Наоборот, его вновь привлекают только по административной статье.



