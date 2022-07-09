Напоминаем: остаются последние выходные для этих 5 игр из Game Pass
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Напоминаем: остаются последние выходные для этих 5 игр из Game Pass

Напоминаем: остаются последние выходные для этих 5 игр из Game Pass


В июле для подписки Game Pass компания Microsoft представила огромное количество игр, и это еще нет информации о том, что ждет игроков во второй половине месяца, известно только о паре игр. Само собой, не обойдется в июле и без удаления игр из подписки.

Напоминаем, что остаются последние полноценные выходные для следующих 5 игр из Game Pass, которые будут удалены из подписки 15 июля:



Atomicrops (Xbox, PC)



Carrion (Xbox, PC)



Children of Morta (Xbox, PC)



Cris Tales (Xbox, PC)



Lethal League Blaze (Xbox, PC)

Если вы планировали опробовать или пройти одну из этих игр, сейчас самое время для этого.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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