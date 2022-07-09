Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле "Чужого": лучшие образы недели по версии редактора моды Spletnik

Вадим Карасев

Лето считается периодом светского затишья, но все те, кто не разъехался по курортам, все-таки не отказывают себе в удовольствии выйти в свет. В Париже прошла кутюрная неделя, в Москве знаменитости ходили на кинопремьеры — в общем, есть что обсудить. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала яркие и запомнившиеся образы недели.

Самым виральным событием недели, конечно, стал показ Balenciaga и последовавший за ним ужин для друзей бренда. Главной героиней мемов стала Ким Кардашьян: в инстаграме* и твиттере** шутили над ее походкой, сравнивая то с викторианским привидением, которое ходит по дому, то с ребенком, который потерялся в гипермаркете. Но Ким знает наверняка, что в эпоху соцсетей такие вирусные моменты — это успех, и вечером поддала жару, еще больше взбудоражив фантазию пользователей.





it’s giving old victorian ghost

pic.twitter.com/Aw7dC0lbzG — I a n (@gnarlygaejepsen) July 6, 2022

me for the first 23 mins of every video game before i realize there’s a run button pic.twitter.com/AWuurFwdpH — stasis baby (@HarronWawker) July 6, 2022

Я в первые 23 минуты любой видеоигры, прежде чем пойму, что есть кнопка "бежать".

Блестящее платье Balenciaga из круизной коллекции 2023 года она дополнила футуристичной маской-шлемом, которая стала едва ли не самым обсуждаемым аксессуаром в новой кутюрной коллекции. Реакция соцсетей не заставила себя ждать. На этот раз Ким Кардашьян сравнили с Чужим, предположили, что она готова присоединиться к группе Daft Punk, а также явно стоит на пороге своей Lady Gaga — фазы. В общем, этот образ нам точно запомнится, хотя зачем ей вилка, мы вряд ли поймем.





Ким Кардашьян

Возможно, чуть меньше, но все же вдоволь внимания досталось и еще одним участницам нашумевшего показа: Николь Кидман и Ренате Литвиновой. Их походки тоже были далеки от модельного стандарта, но это не единственное, что объединяло звезд. На фото они выглядят как разлученные героини мрачного комикса про рождественский обед: вот он еще бегает на свободе в фермерском хозяйстве, а вот уже запекается в духовке. Но тут все вопросы к "повару" Демне Гвасалии, конечно.





Рената ЛитвиноваНиколь Кидман

Косплей недели выдала Натали Портман, которая сейчас занята промотуром нового фильма "Тор: Любовь и гром" и почти ежедневно радует фанатов новыми модными образами. С помощью клетчатого костюма Dior Натали перевоплотилась в Шер Хоровитц — одну из самых известных в поп-культуре героинь.

Наш момент в стиле "Бестолковых",

— подписала Натали совместное фото с коллегой Тессой Томпсон.





Тесса Томпсон и Натали Портман





Кадр из фильма "Бестолковые"

Перевоплощалась на этой неделе и Наталья Давыдова — в Ким Бейсингер. Вживаться в роль секс-символа 1990-х помогли два бокала шампанского (по словам самой модели).





Наталья Давыдова

Несчастливый модный билет на этой неделе вытянула Кьяра Ферраньи. Блогер прилежно посещала кутюрную неделю, но каждый раз промахивалась с нарядом: то из-под короткого платья-корсета Jean Paul Gaultier выглядывали шов колготок и белье, то ее лохматость повышалась в самых неожиданных (хотя, конечно, ожидаемых, но ситуацию это скорее усугубляло) местах из-за наряда Alexandre Vauthier.

Отечественные модницы на этой неделе влились в "барбиманию". Казалось, что вернувшийся с трендами нулевых розовый уже успел всех утомить, но тут обрушилась новая волна — стоило появиться новым кадрам со съемок фильма "Барби", как все снова бросились в этот розовый омут с головой.





Кристина Асмус в Roses & LaceСветлана Бондарчук в Magda Butrym

Диана Крюгер в противовес всеобщему помешательству выбрала голубой. Впрочем, в этом платье Monique Lhuillier сложно избежать аналогий с другой героиней из детства — Золушкой.





Диана Крюгер

Ну а Виктория Шелягова, как "Газпром" на встрече с западными партнерами, — напоминает о том, что зима близко. И уже готова бороться за приз в категории "Лучший сезонный косплей" в образе Нади Шевелевой.





Виктория Шелягова

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Образ недели

Ким КардашьянРената ЛитвиноваНиколь КидманНатали ПортманНаталья ДавыдоваКьяра ФерраньиКристина АсмусСветлана БондарчукДиана КрюгерВиктория ШеляговаНадя Бесчетникова