Неестественное тело в сеточке. Скандальные фото 63-летней ботоксной Мадонны

Мадонна никогда не была пай-девочкой. На протяжении всей карьеры артистка эксплуатировала тему сексуальности, а ее образы становились культовыми в поп-культуре. Правда, в последнее время эксперименты звезды со стилем вызывают у поклонников вопросы.

Мадонна всегда стремилась идти в ногу со временем. Несмотря на серьезный возраст, она активно записывает трэки с актуальными артистами и не прочь похвастаться фигурой. В прошлом году звезда эпатировала публику серией пикантных снимков в соцсетях.

Блондинка предстала лежащей в постели. На ней было лишь кружевное белье, колготки в сеточку и туфли от Christian Louboutin. Лиф совершенно не скрывал пышную грудь исполнительницы, из-за чего представители Интернет-площадки поспешили заблокировать ее фото. С тех пор Мадонне приходится прикрывать пикантные части тела смайлами.

«Меня до сих пор поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которую можно сексуализировать. Сосок, которым кормят ребенка!» — возмущалась тогда певица.

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Впрочем, больше всего публику ошарашило фото, в котором звезда, забравшись под кровать, показывает силиконовые ягодицы. «Мне стыдно за то, во что превратился мой идол»; «Мерзость и пошлятина, никакого самоуважения», — негодовали поклонники.

Хейт общественности Мадонну никогда не пугал. Подобная ситуация только раззадорила певицу. Она продолжает публиковать кадры с полуобнаженным телом, а однажды и вовсе показала себя, сидящей на унитазе.

Еще в разгар пандемии исполнительница хита Like a Virgin показала себя полностью голой в ванной. «Кое-что о Сovid-19: ему наплевать, насколько вы богаты, насколько известны, насколько вы забавны, умны, где вы живете, сколько вам лет, какие замечательные истории вы можете рассказать…Это великий уравнитель», — порассуждала звезда в подписи к посту.