Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова
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Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова

Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова
Художник Никас Сафронов рассказал о своем видении памятника.   Семья покойного Юрия Шатунова объявила конкурс эскизов будущего памятника. Принять участие в отборе могут все желающие. Знаменитый российский художник Никас Сафронов рассказал о том, каким ему видится монумент в память о солисте «Ласкового мая».
«Мне видится человек в простой рубашке, руки которого тянутся к солнцу. Поэтому я вижу именно такой эскиз: фигура человека, смотрящего вверх с надеждой на то, что он сам изменит мир, и мир отзовется, осветит его своей любовью. Шатунов же боролся, доказывал, что имеет право быть под солнцем», — приводит слова Сафронова издание РИА ФАН.
# Шоу-бизнес Сафронов Никас
По материалам: z-aya

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