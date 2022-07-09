Новости Game Pass за 2-9 июля: новинки, что скоро добавят и удалят, слухи и статьи
Минувшая неделя, со 2 по 9 июля, для подписки Game Pass стала насыщенной на новости. Стало известно, что в первой половине июля в Game Pass добавят полтора десятка игр, часть из них уже доступна. Но, не обойдется и без удаления проектов из подписки в середине месяца. Все интересные новости и материалы о Game Pass за прошедшую неделю в нашей еженедельной сводке.
Новые игры в Game Pass
За прошедшую неделю в подписку Game Pass добавили 8 игр:
Last Call BBS (PC)
Solasta: Crown of the Magister (Xbox, ранее была добавлена для PC)
Yakuza 0 (Xbox, PC)
Yakuza Kiwami (Xbox, PC)
Yakuza Kiwami 2 (Xbox, PC)
Road 96 (Xbox, PC)
DJMax Respect V (Xbox, PC)
Matchpoint: Tennis Championships (Xbox, PC)
Отметим, что игры серии Yakuza ранее уже были доступны в Game Pass, но в начале этого года их удалили из подписки, а сейчас вернули.
Что скоро добавят в Game Pass
На следующей неделе подписка Game Pass пополнится следующими проектами:
Garden Story (Xbox) — 12 июля
Escape Academy (Xbox, PC) ID@Xbox – 14 июля
My Friend Peppa Pig (Xbox, PC, xCloud) – 14 июля
Overwhelm (PC) ID@Xbox – 14 июля
PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Xbox, PC, xCloud) – 14 июля
PowerWash Simulator (Xbox, PC, xCloud) – 14 июля
Что скоро удалят из подписки
У подписчиков сервиса Game Pass остаются последние дни, чтобы поиграть в следующие 5 проектов из Game Pass, которые удалят 15 июля:
Atomicrops (Xbox, PC)
Carrion (Xbox, PC)
Children of Morta (Xbox, PC)
Cris Tales (Xbox, PC)
Lethal League Blaze (Xbox, PC)
Интересные новости и материалы по Game Pass
У нас на сайте на этой неделе вышло несколько интересных материалов по Game Pass:
Xbox Game Pass июль 2022 года: что добавляют, удаляют
5 игр из Game Pass в ТОП-20 Metacritic за первую половину 2022 года
Через Game Pass прошла уже 1000+ игр, в половину из них уже не сыграть
Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли
Появилось и несколько новостей/слухов о подписке:
Medieval Dynasty выйдет на Xbox в этом году, игру можно ждать в Game Pass
Слух: What Remains of Edith Finch из Game Pass оптимизируют до Xbox Series X | S
Еще 2 классических игры 90-х можно скоро ожидать в Game Pass
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать бонус для FIFA 22
As Dusk Falls уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass
Том Уоррен: релиз Hypercharge в Game Pass возможен