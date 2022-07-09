Новости Game Pass за 2-9 июля: новинки, что скоро добавят и удалят, слухи и статьи
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Новости Game Pass за 2-9 июля: новинки, что скоро добавят и удалят, слухи и статьи

Новости Game Pass за 2-9 июля: новинки, что скоро добавят и удалят, слухи и статьи


Минувшая неделя, со 2 по 9 июля, для подписки Game Pass стала насыщенной на новости. Стало известно, что в первой половине июля в Game Pass добавят полтора десятка игр, часть из них уже доступна. Но, не обойдется и без удаления проектов из подписки в середине месяца. Все интересные новости и материалы о Game Pass за прошедшую неделю в нашей еженедельной сводке.

Новые игры в Game Pass

За прошедшую неделю в подписку Game Pass добавили 8 игр:



Last Call BBS (PC)



Solasta: Crown of the Magister (Xbox, ранее была добавлена для PC)



Yakuza 0 (Xbox, PC)



Yakuza Kiwami (Xbox, PC)



Yakuza Kiwami 2 (Xbox, PC)



Road 96 (Xbox, PC)



DJMax Respect V (Xbox, PC)



Matchpoint: Tennis Championships (Xbox, PC)

Отметим, что игры серии Yakuza ранее уже были доступны в Game Pass, но в начале этого года их удалили из подписки, а сейчас вернули.

Что скоро добавят в Game Pass

На следующей неделе подписка Game Pass пополнится следующими проектами:



Garden Story (Xbox) — 12 июля



Escape Academy (Xbox, PC) ID@Xbox – 14 июля



My Friend Peppa Pig (Xbox, PC, xCloud) – 14 июля



Overwhelm (PC) ID@Xbox – 14 июля



PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Xbox, PC, xCloud) – 14 июля



PowerWash Simulator (Xbox, PC, xCloud) – 14 июля

Что скоро удалят из подписки

У подписчиков сервиса Game Pass остаются последние дни, чтобы поиграть в следующие 5 проектов из Game Pass, которые удалят 15 июля:



Atomicrops (Xbox, PC)



Carrion (Xbox, PC)



Children of Morta (Xbox, PC)



Cris Tales (Xbox, PC)



Lethal League Blaze (Xbox, PC)

Интересные новости и материалы по Game Pass

У нас на сайте на этой неделе вышло несколько интересных материалов по Game Pass:



Xbox Game Pass июль 2022 года: что добавляют, удаляют



5 игр из Game Pass в ТОП-20 Metacritic за первую половину 2022 года



Через Game Pass прошла уже 1000+ игр, в половину из них уже не сыграть



Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли

Появилось и несколько новостей/слухов о подписке:



Medieval Dynasty выйдет на Xbox в этом году, игру можно ждать в Game Pass



Слух: What Remains of Edith Finch из Game Pass оптимизируют до Xbox Series X | S



Еще 2 классических игры 90-х можно скоро ожидать в Game Pass



Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать бонус для FIFA 22



As Dusk Falls уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass



Том Уоррен: релиз Hypercharge в Game Pass возможен
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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