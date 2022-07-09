Новости Украины: США поставят Киеву более дальнобойные ракеты РСЗО HIMARS, способные достать до Воронежа

Вадим Карасев

Вашингтон планирует передать Украине более современные и дальнобойные ракетные комплексы HIMARS, которыми с контролируемой Киевом территории при желании можно будет достать до Воронежа. Об этом сообщает Financial Times.

США приняли такое решение, поскольку в Белом доме предполагают, что украинская сторона сосредоточится на перерезании линий снабжения ВС РФ и нанесении ударов по тыловым базам союзных войск вместо того, чтобы "цепляться за территорию".

В рамках нового транша размером $400 млн Соединенные Штаты отправят на Украину еще 4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также 155-мм артиллерийские боеприпасы для гаубиц, тактические транспортные средства и боеприпасы для подрыва.



Госсекретарь США Блинкен обсудил ситуацию на Украине с главой МИД КНР Ван И



Зона поражения современных дальнобойных ракет РСЗО HIMARS

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в ходе визита саммита "Большой двадцатки" обсудил с руководителем МИД Китая Ван И ситуацию на Украине. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции по итогам министерской встречи G20.

Так, встреча между представителями США и КНР продлилась порядка 5 часов. Блинкен назвал разговор с Ван И "полезным и конструктивным". По словам дипломата, главной темой для обсуждения между Вашингтоном и Пекином стала ситуация на Украине. Госсекретарь подчеркнул, что в ближайшее время США планируют предоставить Киеву дополнительную гуманитарную помощь на сумму более $368 млн.

Вместе с тем Блинкен рассказал о собственном беспокойстве в связи с тем, что "Китай поддерживает Россию", а также выразил "глубокую озабоченность" по ситуации на Тайване.

Характеристики ракет для РСЗО HIMARS

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вместе с ключевыми европейскими союзниками в атмосфере совершенной секретности обсуждают дипломатические пути окончания боевых действий на Украине. Лидеры США и стран Евросоюза медленно, но верно приходят к мнению о нецелесообразности обильной поддержки официального Киева. Более того, по последним данным, украинское военное командование испытывает серьезные потери на театре боевых действий, а без личного состава Украину не спасет дорогое западное оружие.

Зеленский заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться к концу года

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что "военная часть" конфликта на Украине может завершиться до конца 2022 года при условии, что Запад будет вовремя поставлять тяжелое вооружение Киеву. Об этом президент рассказал в интервью CNN.

Так, по словам главы государства, Украина останется "единой" в случае, если Запад передаст ей мощное вооружение.

"Мы сможем добиться многого до конца года и остановить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Как утверждает украинский президент, Вашингтон регулярно влияет на решения стран Евросоюза по поставкам вооружения и техники. За такого рода включение в конфликт Зеленский поблагодарил Белый дом, отметив, что отдельные европейские страны хотели бы "баланса", но из-за Соединенных Штатов склоняются в поддержку Киева.

Напомним, что Киев регулярно требует от Запада больше оружия. Причем текущими поставками украинский лидер Владимир Зеленский далеко не всегда бывает доволен — он заявлял, что ему нужно оружие, которое он просит, а не то, которое ему дают. Москва же неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, поскольку это лишь продлит конфликт, а все поставленные Россией цели спецоперации в любом случае будут выполнены.