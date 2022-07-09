Новый хоррор MADiSON высоко оценили критики, игра уже доступна

Вадим Карасев





Состоялся долгожданный релиз хоррора MADiSON, выход которого несколько раз откладывался из-за судебных разбирательств, которые шли у разработчиков. Теперь игра доступна, и она вышла, в том числе, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

MADiSON получает довольно высокие оценки от прессы, рейтинг игры сейчас на Opencritic на уровне в 82 балла из 100, 91% критиков рекомендуют игру. Некоторые из оценок игровых изданий:

Hobby Consolas — 85 / 100Shacknews — 9 / 10Gaming Nexus — 9.5 / 10Rely On Horror — 8 / 10GameSpew — 9 / 10

Журналисты описывают MADiSON как психологический хоррор с интересной историей и оригинальными головоломками. Отмечается, что игра способна держать все время в напряжении, благодаря отлично созданной атмосфере и довольно неплохой графике. В MADiSON предстоит исследовать большой дом, наполненный жуткими тайнами.

MADiSON

«Что бы вы сделали, очнувшись в запертой темной комнате с испачканными кровью руками и узнав, что ваши мать и сестра зверски убиты?

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Ниже можно посмотреть релизный трейлер MADiSON.

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