Новый хоррор MADiSON высоко оценили критики, игра уже доступна
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Новый хоррор MADiSON высоко оценили критики, игра уже доступна

Новый хоррор MADiSON высоко оценили критики, игра уже доступна


Состоялся долгожданный релиз хоррора MADiSON, выход которого несколько раз откладывался из-за судебных разбирательств, которые шли у разработчиков. Теперь игра доступна, и она вышла, в том числе, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

MADiSON получает довольно высокие оценки от прессы, рейтинг игры сейчас на Opencritic на уровне в 82 балла из 100, 91% критиков рекомендуют игру. Некоторые из оценок игровых изданий:



Hobby Consolas — 85 / 100



Shacknews — 9 / 10



Gaming Nexus — 9.5 / 10



Rely On Horror — 8 / 10



GameSpew — 9 / 10

Журналисты описывают MADiSON как психологический хоррор с интересной историей и оригинальными головоломками. Отмечается, что игра способна держать все время в напряжении, благодаря отлично созданной атмосфере и довольно неплохой графике. В MADiSON предстоит исследовать большой дом, наполненный жуткими тайнами.

MADiSON

«Что бы вы сделали, очнувшись в запертой темной комнате с испачканными кровью руками и узнав, что ваши мать и сестра зверски убиты?
Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть релизный трейлер MADiSON.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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