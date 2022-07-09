Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом

Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом
Певица и ведущая Ольга Бузова никак не может найти свое счастье. Блогер Лена Миро, узнав, что Ольга Бузова вовсе не собирается весной замуж за некоего влиятельного политика (об этом рассказала на одном из шоу Tatarka FM), решила помочь певице. И попросила подписчиков в своем ЖЖ накидать ей варианты, кто сгодится в женихи знаменитой блондинке.
Поступило немало любопытных вариантов. Например, предложили разведенного Григория Лепса. «Лепс! Свободный и подтянутый. И общие интересы у них с Оленькой», — написали в комментариях.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего особняка
Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит нам девятое июля 2022
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит нам девятое июля 2022
Виктория Дайнеко раскричалась во время процедуры удаления тату
Виктория Дайнеко раскричалась во время процедуры удаления тату
Лолита Милявская попросила убежища
Лолита Милявская попросила убежища
Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом
Ольге Бузовой предложили сыграть свадьбу с Григорием Лепсом
Посольство назвало хамством новые санкции Канады против России
Посольство назвало хамством новые санкции Канады против России
Регина Тодоренко рассказала, как чувствует себя на последних сроках беременности: фото
Регина Тодоренко рассказала, как чувствует себя на последних сроках
Еще есть, что посмотреть. Сериалы второй половины 2022 года, которые ждет мир
Еще есть, что посмотреть. Сериалы второй половины 2022 года, которые
День Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2022 года: что можно и что нельзя делать россиянам в праздник
День Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2022 года: что можно и что
Блогер Макс +100500 женился на звезде соцсетей Насте Боднар (15 фото)
Блогер Макс +100500 женился на звезде соцсетей Насте Боднар (15 фото)
NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC
NBA 2K23 на Xbox Series X | S будет лучше, чем на PC
В России захотели убрать комиссию за переводы самому себе до 1,4 миллиона рублей
В России захотели убрать комиссию за переводы самому себе до 1,4

Топ на сегодня

В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Подборка забавных твитов обо всем - 07.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 07.07.2022 (15 фото)
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon
Reddit выпустит коллекционные аватары на блокчейне Polygon

Еще по теме

Ольга Бузова рассказала о романе с политиком
По слухам, Ольга Бузова встречается с политиком и собирается за него замуж
Ольга Бузова заключила контракт с продюсерским центром Григория Лепса
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову