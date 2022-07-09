Отчет: Celsius потеряла $390 млн клиентских средств на инвестициях в DeFi и NFT

Лендинговая платформа Celsius разместила около $534 млн клиентских средств в рамках «высокорисковых стратегий торговли криптовалютами с левериджем» через компанию KeyFi. По данным аналитиков Arkham, это повлекло за собой $390 млн убытка.

Coverage of the Celsius crisis has thus far been superficial and anecdotal.



Using on-chain and off-chain data and analytics, Arkham has revealed a more comprehensive picture of Celsius' activity. 1/14 — Arkham (@ArkhamIntel) July 8, 2022

Согласно отчету, с августа 2020 по апрель 2021 года Celsius перевела на связанный с KeyFi адрес цифровые активы стоимостью $534 млн. Последняя разместила большую часть этих средств в различных DeFi-протоколах и инвестировала $6,3 млн в NFT.

Если принять во внимание аудиторский отчет Chainalysis от декабря 2020 года, в определенный момент KeyFi контролировала 10% активов под управлением Celsius ($330 млн из $3,3 млрд).

С сентября 2020 по сентябрь 2021 года KeyFi вернула Celsius активы на $1,14 млрд — выраженная в долларах США прибыль составила 113%. Аналитики отметили, что, учитывая конъюнктуру рынка в этот период времени, платформа заработала бы больше, если просто хранила средства на балансе.

«За время сотрудничества Celsius с 0xB1 [связанный с KeyFi адрес] цена биткоина выросла с $11 000 до $60 000, то есть более чем на 400%. Ethereum, другой значительный актив, который платформа доверила 0xB1, вырос на 900% — с $400 до $4000. Если бы Celsius оставила эти активы у себя, а не отправила контрагенту, их стоимость бы составила $1,49 млрд — на $350 млн больше, чем ей вернули», — написали аналитики.

Ранее глава KeyFi Джейсон Стоун сообщил, что его компания подала иск против Celsius. Последнюю обвинили в невыполнении контрактных обязательств, рыночных манипуляциях, безграмотном управлении и организации схемы Понци.

В Arkham заявили, что лендинговая платформа потратила более $300 млн на покупку собственного токена CEL, чтобы выполнить обязательства перед пользователями, которые получали доходность в этом активе. Для этого компания использовала централизованные биржи вроде FTX и Liquid.

Основатель и CEO Celsius Алекс Машинский, в свою очередь, регулярно продавал крупные суммы CEL — общая сумма реализованных им токенов достигла 44 млн, согласно отчету.

Машинский в основном использовал DEX вроде Uniswap и Airswap, однако часть продаж выполнял на тех же централизованных платформах, где Celsius приобретала токены.

Аналитики подчеркнули, что Celsius была один из крупнейших игроков в сфере DeFi. Большую часть своих средств платформа размещала в трех протоколах Compound, Aave и MakerDAO.

Например, на компанию приходилось 2,5% всех монет, задействованных в стейкинге Ethereum, и 10% предложения синтетических токенов stETH.

Позиции Celsius в DeFi-протоколах по состоянию на 21 июня 2022 года. Данные: Arkham.

Напомним, 7 июля Celsius закрыла хранилище в MakerDAO и вывела из протокола 23 962 WBTC. Через несколько часов платформа перевела свыше $500 млн в WBTC на биржу FTX