Отчет: Celsius потеряла $390 млн клиентских средств на инвестициях в DeFi и NFT
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Отчет: Celsius потеряла $390 млн клиентских средств на инвестициях в DeFi и NFT

Отчет: Celsius потеряла $390 млн клиентских средств на инвестициях в DeFi и NFT


Лендинговая платформа Celsius разместила около $534 млн клиентских средств в рамках «высокорисковых стратегий торговли криптовалютами с левериджем» через компанию KeyFi. По данным аналитиков Arkham, это повлекло за собой $390 млн убытка.



Согласно отчету, с августа 2020 по апрель 2021 года Celsius перевела на связанный с KeyFi адрес цифровые активы стоимостью $534 млн. Последняя разместила большую часть этих средств в различных DeFi-протоколах и инвестировала $6,3 млн в NFT. 


Если принять во внимание аудиторский отчет Chainalysis от декабря 2020 года, в определенный момент KeyFi контролировала 10% активов под управлением Celsius ($330 млн из $3,3 млрд).


С сентября 2020 по сентябрь 2021 года KeyFi вернула Celsius активы на $1,14 млрд — выраженная в долларах США прибыль составила 113%. Аналитики отметили, что, учитывая конъюнктуру рынка в этот период времени, платформа заработала бы больше, если просто хранила средства на балансе.


«За время сотрудничества Celsius с 0xB1 [связанный с KeyFi адрес] цена биткоина выросла с $11 000 до $60 000, то есть более чем на 400%. Ethereum, другой значительный актив, который платформа доверила 0xB1, вырос на 900% — с $400 до $4000. Если бы Celsius оставила эти активы у себя, а не отправила контрагенту, их стоимость бы составила $1,49 млрд — на $350 млн больше, чем ей вернули», — написали аналитики.


Ранее глава KeyFi Джейсон Стоун сообщил, что его компания подала иск против Celsius. Последнюю обвинили в невыполнении контрактных обязательств, рыночных манипуляциях, безграмотном управлении и организации схемы Понци.


В Arkham заявили, что лендинговая платформа потратила более $300 млн на покупку собственного токена CEL, чтобы выполнить обязательства перед пользователями, которые получали доходность в этом активе. Для этого компания использовала централизованные биржи вроде FTX и Liquid. 


Основатель и CEO Celsius Алекс Машинский, в свою очередь, регулярно продавал крупные суммы CEL — общая сумма реализованных им токенов достигла 44 млн, согласно отчету. 


Машинский в основном использовал DEX вроде Uniswap и Airswap, однако часть продаж выполнял на тех же централизованных платформах, где Celsius приобретала токены. 


Аналитики подчеркнули, что Celsius была один из крупнейших игроков в сфере DeFi. Большую часть своих средств платформа размещала в трех протоколах Compound, Aave и MakerDAO.


Например, на компанию приходилось 2,5% всех монет, задействованных в стейкинге Ethereum, и 10% предложения синтетических токенов stETH.


Позиции Celsius в DeFi-протоколах по состоянию на 21 июня 2022 года. Данные: Arkham.

Напомним, 7 июля Celsius закрыла хранилище в MakerDAO и вывела из протокола 23 962 WBTC. Через несколько часов платформа перевела свыше $500 млн в WBTC на биржу FTX

# Экономика celsius network, defi, новости
По материалам: ForkLog

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