Отец Жанны Фриске рассказал, какие звезды ему помогали

Певица Жанна Фриске умерла от онкологии. Накануне, 8 июля, Жанна Фриске отметила бы свое 48-летие. Певица умерла в 2015 году от онкологии, с которой боролась на протяжении двух лет. В этот непростой период ее поддерживали не только родные, но и многие коллеги. Так, по словам отца Жанны Владимира Копылова, чаще всего с артисткой созванивались близкая подруга Ольга Орлова и Иосиф Кобзон.«Помогают многие. Ну, как помогают: звонят, интересуются. Ее многие поддерживали. Кобзон стабильно раз в неделю звонил. И Сережа Лазарев звонил, и Филипп Киркоров. Лолита Милявская большие суммы прислала, Коля Басков прислал», — цитирует отца Фриске «Пятый канал». Напомним, ранее стало известно, что ныне отдыхающий в Сочи с новой семьей Дмитрий Шепелев передал на могилу Жанны Фриске букет цветов. Об этом рассказали работники кладбища.