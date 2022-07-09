Овном управляет воинствующий Марс, а Козерогом — амбициозный Сатурн: под управлением каких планет находятся разные знаки зодиака

Известно, что характер человека и его судьба формируются под влиянием знака зодиака, под которым человек рождается. Но каждый из них находится под управлением какой-то планеты нашей Солнечной системы. Соответственно, и правящая планета оказывает влияние на формирование и судьбу личности.

Овен





Правящей планетой Овнов является Марс, который олицетворяет энергию, драйв, накал страстей и эмоций. Сила энергии этой планеты воистину безгранична, и находит отражение в характере Овнов, отличающихся активностью, быстротой реакций, высокой эмоциональностью и упрямством.

Телец





Планетой-управителем Тельцов является Венера. Она дает Тельцам мягкость, тепло, доброту и любовь к природе. Олицетворяя богатство, любовь и красоту, она гармонизирует внутреннее состояние Тельцов и рождает у них любовь к домашнему уюту, стремление к роскоши, желание жить в мире и покое.

Близнецы





Правящая планета Близнецов — Меркурий. Он связан со всеми формами общения. Поэтому наделяет представителей этого знака зодиака общительностью, эмоциональностью и коммуникабельностью. Близнецам важно быть всегда на виду, блистать в центре событий, быть для всех полезными и желанными.

Рак





Управителем Рака является Луна, которая считается женской планетой. Она наделяет представителей этого знака зодиака чувствительностью, эмоциональностью и развитым чувством интуиции. Им свойственна забота о ближних, которую они проявляют по отношению ко всем членам своей семьи.

Лев





Величественные и самовлюбленные Львы находятся под покровительством Солнца. Отсюда их яркая индивидуальность и желание быть не только в центре внимания, но и на пьедестале. Солнце дает им заряд неиссякаемой позитивной энергии, жизнерадостности и определяет их лидерские позиции для всех случаев жизни.

Дева





Так же, как и Близнецы, Дева находится под властью Меркурия. Вторым управителем Девы является Хирон. Планета, отвечающая за логику и прагматизм, питающая наше природное любопытство, стремящаяся заставить нас развивать свои идеи и исследовать окружающий мир.

Весы





Правящей планетой Весов, так же как и Тельцов, является божественная Венера. Она дает представителям этого знака гармонию и целостность натуры. Несмотря на перепады настроения, Весы склонны к романтике, чистоте чувств и всю жизнь находятся в поиске любви.

Скорпион





Планета, покровительствующая Скорпиону — Плутон, дополнительное влияние оказывает Марс. Взаимодействие этих планет способствует творческому росту, трансформации и обновлению, свойственных этому знаку зодиака. Страстность и энергичность могут проявляться в сочетании с агрессивностью.

Стрелец





Планета-управитель Стрельцов — Юпитер. Самая большая планета Солнечной системы символизирует удачу, успех и целеустремленность, которых Стрельцам обычно достается сполна. Также эта планета наделяет их мудростью и способностью быть наставником для других.

Козерог





У трудолюбивых и целеустремленных Козерогов правящей планетой является Сатурн. Она наделяет их такими качествами, как уверенность в своих силах, амбициозность, способность брать на себя ответственность при выполнении сложных задач. Она также способствует развитию личности Козерога.

Водолей





Планетой-управителем Водолея является Уран, символизирующий свободу и индивидуальность. Эта планета также наделяет Водолея бунтарскими качествами и стремлением во всем быть особенным, не похожим на других. Поэтому среди представителей этого знака зодиака так много талантливых людей, мыслителей и изобретателей.

Рыбы





Мечтательные и эмоциональные Рыбы находятся под властью Нептуна. Эта планета олицетворяет творческое начало, вдохновение и хорошо развитую интуицию. Хотя в немалой степени она наделяет Рыб и такими качествами, как переменчивость и непостоянство.