Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод
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Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод

Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солодЭкономист Черниговский: для перехода России на отечественный хмель потребуется 30 лет

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский озвучил срок перехода России на производство и использование отечественного хмеля и солода в алкогольных напитках. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Экономист отметил, что дефицит сырья для производства пива, закупавшегося за рубежом, может привести к значительному росту цен на пенные напитки всех видов, а также на вина. «Переход — это дело не одного года. Например, в России недостаток виноградников. Чтобы полностью обеспечить производителей российским сырьем, нужно примерно 250 тысяч гектаров виноградников, а у нас чуть больше 100 тысяч гектаров, включая Крым. Площадь виноградников в год в среднем увеличивается на пять тысяч гектаров», — рассказал Черниговский и заявил, что для полного перехода на отечественное сырье потребуется 30 лет.

Помимо этого, специалист объяснил причину, по которой ранее в России не занимались выращиванием хмеля. «Российская экономика была интегрирована в мировую. Зачем в нашей стране делать то, что по ряду причин более затратно, чем купить у Чехии», — заключил эксперт.

Раннее в июле исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев предсказал подорожание пива в России. По его мнению, в этом году рост цен на пенные напитки может составить порядка 10-15 процентов для продукции в стекле, 40-50 процентов для пластика и 50-60 процентов для алюминия. Кроме того, Дурдыев пояснил, что данному явлению также способствует отсутствие хмеля, без которого нельзя добиться желаемого вкуса и аромата продукции.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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