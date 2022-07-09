Павел Прилучный сделал важный шаг в личных отношениях

Актер Павел Прилучный доказывает жене, что у них все серьезно. Артист сделал важный шаг в отношениях с Зепюр Брутян, с которой он, по слухам, состоит в браке. Правда, свадьбу влюбленная пара играла тайно и без особого размаха – они просто расписались в загсе. Так что вряд ли звезда «Мажора» успел как следует представиться родителям 26-летней актрисы, но он решил это исправить. Павел подготовил сюрприз для Зепюр и увез ее в Армению, откуда она родом. Поклонники сделали вывод, что Прилучный не просто захотел порадовать Брутян поездкой в дорогое ее сердцу место, а преследовал тайную цель – познакомиться с ее семьей.Напомним, об отношениях актера с коллегой по сериалу «В клетке» стало известно в мае. Осведомленные источники принялись утверждать, что Павел потерял голову от армянской артистки и сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. Пара не стала откладывать свадьбу в долгий ящик и расписалась после майских праздников, а потом молодожены укатили на Маврикий, где поселились в одном из самых дорогих отелей острова. С тех пор знаменитости не расстаются: они вместе развлекались на экзотическом курорте, потом отправились в Турцию, где Зепюр познакомилась с детьми Павла от Агаты Муцениеце, а вернувшись в столицу, Брутян официально сменила фамилию на Прилучная. В настоящее время пара живет вместе в загородном доме звезды «Мажора». Говорят, коттедж, который артист приобретал еще вместе с экс-супругой, он недавно продал и купил другой, меньший по площади.