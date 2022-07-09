Перед самым голосованием Анна Самонина бросила Адеева

Вадим Карасев

Очень скоро пройдёт очередное мужское голосование «на вылет», однако Алексей Адеева прямо перед ним снова остался один. Анна Самонина решила разорвать отношения, ведь она уверена, что мужчина играет на камеры Дом-2. Он регулярно придумывает различные провокации и новые темы, желая, чтобы его регулярно обсуждали на Лобном.На протяжении месяца отношений девушка бросала его уже несколько раз, но постоянно возвращалась. Пока неизвестно, почему она решила бросить его в очередной раз. Есть две основные версии. По первой он снова поднял руку на Аню, но отказывается признавать свою вину. А по второй версии мужчина узнал, что Анна Брянская попала в больницу и снова заговорил о применении. Он чересчур активно выяснял, что же случилось, и это, по мнению фанатов, не понравилось Самониной.К слову, третья версия тоже есть. Лёша сильно скучает по Кристине Бухынбалтэ, постоянно жалуется и ноет. Естественно, Аня из-за этого тоже ужасно ревнует. Барзикову подобное тоже не по душе и он грозит разбить Адееву лицо. А парень лишь нагнетает обстановку и уверяет, что если бы Ваня ушёл за проект, то он бы смог завоевать Крис.Вероятно, после очередного голосования за проект отправят именно Лёшу. И ему повезёт, если он уйдёт с целой челюстью, так как мужчина уже едва сдерживает себя. К слову, завоевать Кристину он бы тоже не смог, ведь девушка уже даже за друга его не считает.