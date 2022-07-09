Песков: Путин не поедет на похороны Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Синдзо Абэ скончался 8 июля из-за ранений, полученных в результате покушения в городе Нара. Во время выступления в рамках предвыборной кампании в него дважды выстрелил сзади 41-летний бывший моряк Тэцуя Ямагами, после чего был задержан полицией.

«Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос об участии российских представителей в прощании с Абэ.

Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки (префектура Ямагути). Панихиду предполагается провести днем ранее в буддийском храме в центре Токио.

Как ранее отмечал Дмитрий Песков, в Кремле глубоко опечалены новостями о гибели Абэ и решительным образом осуждают покушение на бывшего премьер-министра. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера, отметив, что «рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля».