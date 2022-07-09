Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего особняка
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Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего особняка

Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего особняка
35-летняя певица Полина Гагарина поделилась пикантным фото. Поп-звезда в конце прошлого года въехала в новый дом со своей семьей – мамой Екатериной Владимировной и детьми – 14-летним Андреем и 5-летней Мией. До этого у Полины также был просторный дом в Подмосковье, но она решила сменить его после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым. Гагарина сама занималась ремонтом. Артистка призналась, что новое жилище стало домом ее мечты. Сегодня певица позировала на фоне особняка с красивыми фонтанами на фасаде террасы. Поп-звезда примерила бикини цвета мяты. Лиф без бретелек с кокетливым бантиком и трусики с высокой посадкой в ретро-стиле подчеркнули точеную фигуру наставницы шоу «Голос». Полина приняла эффектную позу на бортике водоема, похваставшись красивым загаром и длинными ногами. Она предстала без косметики на лице и с распущенными волосами. «Мой дом — моя крепость! Это утверждение теперь стало абсолютно моим. Как только я захожу домой, начинается восстановление. Моё место силы! Счастье» — рассказала Гагарина.
Фото оценил близкий друг артистки Владимир Широков. «Похоже, в этой крепости вас не сильно кормят, Полина!» — пошутил модный столичный фотограф при виде точеной фигуры победительницы «Фабрики звезд-2». Поклонники исполнительницы хита «Обезоружена» пришли в восторг от кадра. «Какая красота! Через фото чувствуется, что этот дом действительно крепость! Талантливый человек и уютный. Подкупает всё это. Спасибо, вы чудо-женщина!», «Невероятная! А какой фонтан!», «Какое красивое место. Это так здорово, что у вас есть своё место силы. Оно должно быть у каждого», «Полина, выглядишь просто класс! Очень красивая! Цвет бикини – любовь!», «Такая красота, очень шикарный вид. И вы стройная», «Ух, уж очень сексуальная», — отметили фолловеры Гагариной.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

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