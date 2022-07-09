После слухов о раке Лайма Вайкуле дает концерт
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После слухов о раке Лайма Вайкуле дает концерт

После слухов о раке Лайма Вайкуле дает концерт
По слухам, певица Лайма Вайкуле тяжело больна. В мае появилась информация о том, что Лайма Вайкуле переживает рецидив рака. Несколько дней назад СМИ сообщили, что состояние певицы значительно ухудшилось и она почти не встает с кровати. Пока все гадают, действительно ли Лайма Вайкуле ослабла до такой степени, что не встает с кровати, певица как ни в чем не бывало готовится к концерту. В соцсетях звездная блондинка разместила пост, из которого понятно, что 27 июля она выступит на ежегодной музыкальной премии в Латвии. Слухи о болезни 68-летняя исполнительница предпочитает не комментировать. Лайма Станиславовна в целом редко выходит на связь и чем-то делится. Лишь в апреле звезда выступила с заявлением, встав на сторону Аллы Пугачевой в споре с Маргаритой Симоньян.
«Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Ваши высказывания демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к многомиллионной армии их поклонников. Все это не делает вам чести, показывает низкий уровень вашей культуры и интеллекта. Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым «комариным укусам». Мы, их друзья, со своей стороны не можем оставить ваши выпады без внимания», — возмущалась Вайкуле. Напомним, в 90-е у певицы диагностировали рак молочной железы. Лайма Станиславовна смогла побороть недуг и больше не сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем. Этой весной СМИ сообщили, будто болезнь больше не в ремиссии, и в этот раз артистке ничего не помогает: мол, она уже не говорит и все время лежит. Несмотря на то что директор Вайкуле опровергла слухи, злые языки продолжают распространять информацию о плохом самочувствии исполнительницы.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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