Последнее интервью Рената Ибрагимова о молодой жене: «Понял, что такая корова самому нужна»
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Последнее интервью Рената Ибрагимова о молодой жене: «Понял, что такая корова самому нужна»

Последнее интервью Рената Ибрагимова о молодой жене: «Понял, что такая корова самому нужна»

Минувшей весной скончался исполнитель хита «Любовь настала». Близкие и друзья были шокированы трагедией, ведь артист выглядел полным сил. Несмотря на солидный возраст, 74 года, звезда планировал еще раз стать отцом.


Ренат Ибрагимов строил большие планы на будущее. Осенью артист должен был устроить пышное празднование своего 75-летия, а также принять участие в записи шоу «Привет, Андрей» канала «Россия».

По случаю будущего эфира команда программы взяла у звезды интервью. Журналисты сняли музыканта дома, в окружении семьи. «Мне кажется, я сразу в него влюбилась. Мне было 20 лет», — восхищено смотрела на него жена.

Светлана стала третьей избранницей Ибрагимова. Девушку не смутило, что в момент знакомства артист был женат и к тому же значительно старше нее. «У нас разница 40 лет, — улыбался певец. — Старался ей помочь, начал жениха искать. Прошло полгода, и я понял, что такая корова самому нужна».

Во время беседы с журналистами Ибрагимов выглядел счастливым и полным сил. Звезда советской эстрады весело играл с младшей дочерью, а также признавался, что не прочь вновь стать отцом. «У нас четверо детишек. Хотим ли еще? Всевышний если даст, значит будем благодарить», — говорил артист.

Ренат Исламович отмечал, что не чувствует себя на свой возраст. «Ощущаю себя максимум на лет 40, — делился он с командой шоу «Привет, Андрей». — Если будешь общаться со стариками, пить пиво, в домино играть, так потихоньку и сам в старика превратишься».

Несмотря на бодрость духа, через месяц исполнитель скончался из-за проблем с сердцем. Семья тяжело переживает потерю близкого человека. Помимо детей от Светланы, у него остались еще четверо наследников от разных жен.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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