Пожилой мужчина с шикарным голосом исполняет песню ''House of the rising sun''

Вадим Карасев

Герой видео действительно может удивить. Он доказывает, что иметь хороший голос, быть талантливым можно в любом возрасте. И исполнил известную песню группы The Animals ''House of the rising sun''. Её, пожалуй, знают многие. Поэтому предлагаю послушать в исполнении автора ролика.