Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте

Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Стало известно, где развеют прах певца Юрия Шатунова. Неожиданная смерть Юры Шатунова повергла в шок и его поклонников, и друзей, и членов семьи. У певца было множество планов и идей, он только-только выиграл суд у Андрея Разина. Но поездка за город на любимую рыбалку оказалась роковой. 48-летний Шатунов почувствовал резкую боль в груди на даче у друзей. По дороге в больницу у него наступила клиническая смерть, медики один раз сумели реанимировать его, но новый приступ не оставил им шансов. Попрощаться с кумиром 80-90-х пришло 16 тысяч человек, а похороны растянулись на три дня. Сам музыкант хотел, чтобы его прах захоронили не только в Москве, но и развеяли в Германии, где он прожил несколько лет и встретил любимую супругу. Семья Шатунова приезжала на прощание в Москву, но уже вернулась обратно. По словам близких, они готовы выполнить последнюю просьбу родного человека. «Туда нельзя подъехать на машине, нужно оставлять ее на парковке и километров пять идти пешком по лесу. Юра любил порыбачить в тишине. Это было для него идеальным местом. Однажды он взял меня с собой: народу нет, птички щебечут. Все как Юра любил. Ему нравились глухие места», — сказал друг музыканта.
Оказалось, о смерти Шатунов задумался еще во время пандемии — именно тогда у них с женой состоялся откровенный разговор. Звезда попросил именно развеять свой прах. Светлана вспомнила об этом, когда случилась трагедия. «Там не будет какой-то специальной церемонии. Не определена дата. Близкие, когда сочтут нужным, отправятся на озеро. Хотя одно федеральное издание уже вчера вышло со статьей, что «семья развеяла прах Юрия», — сказал друг. Сейчас ходят много фейков о Шатунове. Например, один канал выпустил сюжет, как журналист постучался в ворота дома экс-солиста «Ласкового мая». «Но это не его дом был. Я был в гостях у Юры в его доме и знаю, как он выглядит, где находится. Он на самом деле очень оберегал свою приватную жизнь. И когда был не на гастролях, а дома, то все встречи назначал где-нибудь в городе в кафе. Его дом — был его крепостью. Там он принимал только самых близких людей», — подчеркивает собеседник «АиФ».
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

В новой Forza Motorsport будет «физика следующего поколения»
В новой Forza Motorsport будет «физика следующего поколения»
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Павел Прилучный сделал важный шаг в личных отношениях
Павел Прилучный сделал важный шаг в личных отношениях
Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Народные способы, которые помогут отстирать сложные пятна с белых вещей
Народные способы, которые помогут отстирать сложные пятна с белых
Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод
Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод
"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного похвасталась свиданием мечты с Павлом
"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного
Подборка гифок (25 гифок) - 08.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 08.07.2022
Уязвимость в Chrome, ограничения интернета и другие события кибербезопасности
Уязвимость в Chrome, ограничения интернета и другие события
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер

Топ на сегодня

"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог девушке достать упавшие в яму ключи
"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог
Павел Прилучный устроил для романтический сюрприз для Зепюр Брутян
Павел Прилучный устроил для романтический сюрприз для Зепюр Брутян
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках
Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей
Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами

Еще по теме

«Пять километров пешком, в глухом лесу»: где в Германии семья развеет прах Юры Шатунова
Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких
Священник высказался о скандале на похоронах Юрия Шатунова
Жена Юрия Шатунова не придет на похороны мужа