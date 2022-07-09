Праздник Курбан Байрам мусульмане отметят 9 июля 2022 года, открытки и поздравления
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Праздник Курбан Байрам мусульмане отметят 9 июля 2022 года, открытки и поздравления

Праздник Курбан Байрам мусульмане отметят 9 июля 2022 года, открытки и поздравления

Курбан-Байрам является самым главным исламским праздником, который в 2022 году отметят 9 июля. В этот день мусульмане всего мира отмечают данное мероприятие. Чтобы праздник прошел успешно, поздравляют всех знакомых и родственников.

Курбан-Байрам — один из самых ярких и торжественных праздников у мусульман. Мероприятие проходит каждый год в разные дни и месяца. Длится оно несколько дней.

Красивые поздравления с праздником Курбан-Байрам

Праздник Курбан – Байрам всегда сопровождался молитвой и различным весёлым мероприятием. Торжество начинается после посещения мечети. Практически все мусульмане собираются на одной общей молитве. Весь смысл праздника заключается в том, чтобы люди задумались о жизни и смерти, чтобы осознали свои грехи, которые сделали на этой земле.

Праздник длится 3 дня. Каждый день всем знакомым и родственникам отправляются поздравительные открытки, сообщения которые имеют для мусульман особое значение. В каждом поздравлении есть тепло, душа, смысл. Если люди отправляют друг другу сообщения, они понимают, что не одиноки в этом мире, каждая открытка греет душу и сердце.


****

Праздник Курбан-Байрам пришел,
И двери счастья всем открыл
Пусть будет долгая дорога
Дорога счастья и любви
Пускай Аллах поможет людям
Не сойти с правильного пути.
Пускай всем в мире он поможет
От горя убережет,
И много удачи принесёт.

****

Проснётся утром солнце
И праздник в окошко ворвётся
Подарит мира и тепла, удачи, радости, здоровья
Аллах всех оберегает, и счастья в окошко посылает.


****

Сегодня братьев мусульман
От всей души спешим поздравить
С красивым праздником Курбан-Байрам
И много счастья им пожелаем.
Успеха, радости, добра
Аллаха прославляем.
Пусть принесёт он всему народу
Успех во всём, пусть забирает горе.

****

От всей души мы поздравляем
И мусульманам радость пожелаем
Удачи, счастья и добра
Чтобы жизнь веселой всегда была
Чтобы горя Вы не знали
И удачу призывали.


***

У мусульман священный праздник —
Курбан Байрам, и пир горой!
Друзей все ждут любимых в гости,
Чтоб потчевать вкусной едой!

Тепла всем! Мира! Понимания!
Пусть всех вас бережет Аллах,
А светлый праздник пусть оставит
Приятный огонек в сердцах!

****

Проснется этим утром солнце,
И праздник в дом ворвется к вам.
Аллах пускай всем улыбнется,
Когда идет Курбан Байрам!

Он, жертвы ваши принимая,
Уводит беды от порога!
А в дом лишь счастье посылает!
Для счастья нужно ведь немного:

Чтоб были близкие здоровы,
Чтоб радость приносили дети,
Любовь и доброта под кровом
Чтоб прочные сплетали сети!

История и значение праздника Курбан-Байрам


Курбан-Байрам один из самых важных праздников мусульман, который берёт своё начало в далёком прошлом. Когда жил на свете пророк Ибрахим, он старался помогать людям, жил по справедливости. Старался, чтобы люди были счастливы, здоровы и не жили в нищете. Когда пророку исполнилось 86 лет, Аллах решил порадовать Ибрахима и подарил ему сына.

Когда мальчик немного подрос, Аллах пожелал, чтобы Ибрахим пожертвовал его ради спасения всего народа. Пророк долго думал, лил слёзы, ведь родного сына нужно принести в жертвы. Но всё же решился.

Он пришел с сыном к одной большой скалы, но образ Аллаха вовремя появился, он не дал возможность убить Ибрахиму своего родного сына. В качестве жертвы попросил одного барана. Пророк обрадовался, сразу же принесли в жертву барана и началось настоящее торжество.

Каждый год мусульмане во время празднования приносят в жертву баранов и употребляют мясо данного животного. Готовят различные блюда, приглашают за стол не только родных и близких людей, но и обычных прохожих. Если нет возможность посидеть за столом с родными, могут отправить курьером мясо животных . Это говорит об уважении и преданности народа.

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# Общество Праздники
По материалам: rsute

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