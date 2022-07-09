Праздник Курбан Байрам мусульмане отметят 9 июля 2022 года, открытки и поздравления

Курбан-Байрам является самым главным исламским праздником, который в 2022 году отметят 9 июля. В этот день мусульмане всего мира отмечают данное мероприятие. Чтобы праздник прошел успешно, поздравляют всех знакомых и родственников.

Курбан-Байрам — один из самых ярких и торжественных праздников у мусульман. Мероприятие проходит каждый год в разные дни и месяца. Длится оно несколько дней.

Красивые поздравления с праздником Курбан-Байрам

Праздник Курбан – Байрам всегда сопровождался молитвой и различным весёлым мероприятием. Торжество начинается после посещения мечети. Практически все мусульмане собираются на одной общей молитве. Весь смысл праздника заключается в том, чтобы люди задумались о жизни и смерти, чтобы осознали свои грехи, которые сделали на этой земле.

Праздник длится 3 дня. Каждый день всем знакомым и родственникам отправляются поздравительные открытки, сообщения которые имеют для мусульман особое значение. В каждом поздравлении есть тепло, душа, смысл. Если люди отправляют друг другу сообщения, они понимают, что не одиноки в этом мире, каждая открытка греет душу и сердце.





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Праздник Курбан-Байрам пришел,

И двери счастья всем открыл

Пусть будет долгая дорога

Дорога счастья и любви

Пускай Аллах поможет людям

Не сойти с правильного пути.

Пускай всем в мире он поможет

От горя убережет,

И много удачи принесёт.

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Проснётся утром солнце

И праздник в окошко ворвётся

Подарит мира и тепла, удачи, радости, здоровья

Аллах всех оберегает, и счастья в окошко посылает.





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Сегодня братьев мусульман

От всей души спешим поздравить

С красивым праздником Курбан-Байрам

И много счастья им пожелаем.

Успеха, радости, добра

Аллаха прославляем.

Пусть принесёт он всему народу

Успех во всём, пусть забирает горе.

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От всей души мы поздравляем

И мусульманам радость пожелаем

Удачи, счастья и добра

Чтобы жизнь веселой всегда была

Чтобы горя Вы не знали

И удачу призывали.





*** У мусульман священный праздник —

Курбан Байрам, и пир горой!

Друзей все ждут любимых в гости,

Чтоб потчевать вкусной едой! Тепла всем! Мира! Понимания!

Пусть всех вас бережет Аллах,

А светлый праздник пусть оставит

Приятный огонек в сердцах! **** Проснется этим утром солнце,

И праздник в дом ворвется к вам.

Аллах пускай всем улыбнется,

Когда идет Курбан Байрам! Он, жертвы ваши принимая,

Уводит беды от порога!

А в дом лишь счастье посылает!

Для счастья нужно ведь немного: Чтоб были близкие здоровы,

Чтоб радость приносили дети,

Любовь и доброта под кровом

Чтоб прочные сплетали сети!

История и значение праздника Курбан-Байрам





Курбан-Байрам один из самых важных праздников мусульман, который берёт своё начало в далёком прошлом. Когда жил на свете пророк Ибрахим, он старался помогать людям, жил по справедливости. Старался, чтобы люди были счастливы, здоровы и не жили в нищете. Когда пророку исполнилось 86 лет, Аллах решил порадовать Ибрахима и подарил ему сына.

Когда мальчик немного подрос, Аллах пожелал, чтобы Ибрахим пожертвовал его ради спасения всего народа. Пророк долго думал, лил слёзы, ведь родного сына нужно принести в жертвы. Но всё же решился.

Он пришел с сыном к одной большой скалы, но образ Аллаха вовремя появился, он не дал возможность убить Ибрахиму своего родного сына. В качестве жертвы попросил одного барана. Пророк обрадовался, сразу же принесли в жертву барана и началось настоящее торжество.

Каждый год мусульмане во время празднования приносят в жертву баранов и употребляют мясо данного животного. Готовят различные блюда, приглашают за стол не только родных и близких людей, но и обычных прохожих. Если нет возможность посидеть за столом с родными, могут отправить курьером мясо животных . Это говорит об уважении и преданности народа.

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