Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке
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Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке

Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставкеПремьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил об отставке

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что уходит в отставку по рекомендации парламента страны. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Викрамасингхе, он принял решение оставить свой пост, чтобы обеспечить продолжение работы всепартийного правительства, а также безопасность граждан Шри-Ланки.

Ранее премьер-министр страны Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание парламента. В рамках встречи партийные лидеры решили отправить в отставку президента Готабая Раджапакса. Новым главой Шри-Ланки временно стал спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Кроме того, сегодня появилась информация о том, что бывший лидер государства Раджапакса мог покинуть территорию страны. По словам секретаря экс-президента Гамини Сенарат, в настоящий момент его местонахождение неизвестно.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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