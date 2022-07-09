Премьер Шри-Ланки заявил, что уйдет в отставку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премьер Шри-Ланки заявил, что уйдет в отставку

Премьер Шри-Ланки заявил, что уйдет в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Шри-Ланки 9 июля вспыхнули многотысячные протесты. Вместо запланированного мирного марша протестующие проникли на территорию президентского дворца. По данным СМИ, сам президент мог покинуть страну на самолете. Также сообщается, что в результате протестов пострадали не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.


«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров — уступить место общепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра», — написал Викремесингхе на своей странице в Twitter.

Как сообщили СМИ, президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны. Ранее в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным Раджапакса попросил помощи с топливом и возобновления авиарейсов. Сообщалось, что согласились относительно необходимости укрепления культурных, торговых и туристических связей между двумя странами.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Как выглядит могила Доренко
Как выглядит могила Доренко
Сбербанк: большинство иркутян надеются сохранить семью до старости и делают совместные накопления
Сбербанк: большинство иркутян надеются сохранить семью до старости и
Последнее интервью Рената Ибрагимова о молодой жене: «Понял, что такая корова самому нужна»
Последнее интервью Рената Ибрагимова о молодой жене: «Понял, что
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie
Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie
Стартовал третий день работы форума "Российская креативная неделя"
Стартовал третий день работы форума "Российская креативная
Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний
Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний
Анастасия Волочкова может остаться инвалидом
Анастасия Волочкова может остаться инвалидом
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала
Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала
Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке
Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке

Топ на сегодня

Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках
Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000
Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит время с дочерью Норт в Париже
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит
В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада
В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада

Еще по теме

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложен
Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке
На Шри-Ланке созвали экстренное заседание парламента из-за протестов
Политики-мусульмане из правительства Шри-Ланки уходят в отставку из-за обвинений в связях с боевиками