Премьер Шри-Ланки заявил, что уйдет в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что уйдет в отставку и уступит место общепартийному правительству. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице Шри-Ланки 9 июля вспыхнули многотысячные протесты. Вместо запланированного мирного марша протестующие проникли на территорию президентского дворца. По данным СМИ, сам президент мог покинуть страну на самолете. Также сообщается, что в результате протестов пострадали не менее 40 человек, в том числе двое полицейских.





«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров — уступить место общепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра», — написал Викремесингхе на своей странице в Twitter.

Как сообщили СМИ, президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны. Ранее в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным Раджапакса попросил помощи с топливом и возобновления авиарейсов. Сообщалось, что согласились относительно необходимости укрепления культурных, торговых и туристических связей между двумя странами.