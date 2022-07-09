Приметы, поверья, обычаи на 10 июля 2022 года: как в старину крестьяне проводили день Самсона, молитвы, поговорки
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Приметы, поверья, обычаи на 10 июля 2022 года: как в старину крестьяне проводили день Самсона, молитвы, поговорки

Приметы, поверья, обычаи на 10 июля 2022 года: как в старину крестьяне проводили день Самсона, молитвы, поговорки

Приметы и поверья на 10 июля связаны с днем Самсона. В этот день православная церковь почитает святителя Самсона, который жил в 4 веке. Он был проповедником и лекарем, покровительствовал беднякам.

В старину люди считали, что с этого дня на русские земли приходят дожди, в связи с чем сено промокало и начинало гнить. В этот день, согласно обычаю, крестьяне окропляли лошадей святой водой и читали над ними молитву, чтобы животное перед пахотой набралось сил и здоровья.

Старинные поверья и обычаи на день Самсона 10 июля

Слова молитвы звучали следующим образом:

«Боже Великий и Всемогущий и Богородица Пресвятая, сжальтесь над простыми смертными, дайте нашей кобыле силы и выносливости выдержать полевые работы, чтобы почва легко пахалась и дабы божественная милость над землею простиралась. Слава вам и вовеки веков слава. Аминь».

10 июля крестьяне рассуждали о том, что если пойдут дожди, то сено не успеет высохнуть на солнце. Они также полагали, чем больше скошенная трава просохнет и прогреется в солнечных лучах, тем лучше она будет хранится. Основным занятием в эту пору у людей был покос травы для животных на зиму.


Земледельцы обращали свои молитвы к святителю Самсону, дабы он повременил с осадками, чтобы сено хорошо высохло и люди успели его собрать. Молитва звучала так:

«Заступник Божий, Преподобный Самсон, ниспошли свою милость, удержи дожди проливные и ветра резвые, чтобы погода стояла солнечная, а трава была теплом согретая, будим добрым словом тебя вспоминать и твою святую память почитать, Аминь».

В старину люди поговаривали:

«На Самсона сено зеленое – в зиму скотина голодная».

Так как считалось, что к этому времени сено должно достаточно хорошо просохнуть на солнце и пожелтеть, тогда его будет можно вовремя убрать, пока не начались дожди и оно не погнило.

Традиции и поговорки на 10 июля

В народе также родилась поговорка:

«Если сено зеленое, то каша на столе будет темная, а если сено темное, то и каша будет светлая».

Под этим подразумевалось примета, согласно которой, если сено зеленое, то это сулит богатый урожай гречихи, а из нее каша темного цвета получается, а если же пойдут дожди сено потемнеет, но зато уродится щедрый урожай проса, а из него каша светлая получается.


Считалось плохой приметой, если в этот день отказать страннику в пище и крыше над головой. А тех, кто приютил у себя скитальца ждет год счастливой и благополучной жизни. Поэтому хозяйки в этот день были особенно щедрыми на угощения и гостеприимными. Даже приглашали дальнего родственника к себе, чтобы он приехал к этому дню.

В старину крестьяне в этот день щедро раздавали милостыню беднякам, так как верили, что чем больше они подадут, тем больше к ним денежек прибудет. Также было принято кормить сирот и нищих. Обычно их потчевали пирогами с грибами, рыбой и мясом.

Обычно к этому времени зацветали лопухи, люди их собирали и варили из них отвар, которым умывали лицо детям, так как считалось, что после этого они будут послушными и покладистыми.

Обряд, который помогает продлить молодость, проводится 10 июля

Этого дня молодые девицы, чтобы продлить свою красоту и молодость проводили следующий обряд, они собирали луговые цветы и ставили их в воду в избе на самом видном месте и при этом приговаривали:

«Как эти цветы свежи и прекрасны буду такой и я девица-красна, будет обо мне ходить молва, долго будит жить моя красота, белая кожа, да губы алые не дадут покоя парубкам в ночи унылые. Аминь».

После проделанного ритуала воду у цветов надо было менять через день, чтобы они простояли как можно дольше и чем дольше они простоят, тем дольше красота девичья продержится.

Чтобы в этот день погода стояла солнечная, крестьяне подымались с рассветом и молили святого о помощи, это было для них жизненно важным, так как от этого зависели запасы корма для домашней скотины на зиму. А корова в те времена считалась главной кормилицей семейства, поэтому ею очень дорожили. Также можно было с утра посетить храм и поставить свечу преподобному, чтобы он лучше помогал.

Народные приметы на день Самсона 10 июля


С Днем Самсона в народе связано множество примет, рассмотрим самые известные из них.

Если же день выдался ненастным, то еще неделю дождить будет. Когда облака на небе движутся со стороны севера, это сулит теплую и засушливую погоду. Если 10 июля раса обильная, то это означает, что через несколько дней выпадут осадки. Когда погожий денек выдался, то и ближайший месяц погода будет стоять солнечная. Если вьюнок повял, значит погода засушливая стоять будет. Когда кто-то увидит радугу этого дня, то это обещает ясную погоду в ближайшую неделю. Если же много стрекоз летает вокруг, то это говорит о том, что погода скоро испортится. Когда у пчел особенно шумно, то это обещает засушливую погоду.

Те, кто появился на свет 10 июля очень хозяйственные люди, у них все под присмотром и под контролем. Они могут держать большие хозяйства.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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