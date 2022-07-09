Пушков: Принятие Украины в ЕС станет самой большой глупостью «старой Европы»
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Пушков: Принятие Украины в ЕС станет самой большой глупостью «старой Европы»

Пушков: Принятие Украины в ЕС станет самой большой глупостью «старой Европы»

Принятие Украины в европейские институты — это самая большая глупость, которую может совершить «старая Европа». Об этом в своем Telegram-канале написал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. 

Так сенатор прокомментировал статью, опубликованную в немецком журнале Spiegel. В этом материале президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского извинений за срыв его визита в Киев. 

По мнению сенатора, в случае принятия Украине в Евросоюз «Германия и Ко» в полной мере поймут, что такое «дипломатия по-киевски». Старая Европа уже сделала себя заложницей решений прибалтийских республик, считает он.

«С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа. Собственно, европейцы ощущают это уже сейчас, но предпочитают прятать голову в песок», — отметил Пушков.

Евросовет 23 июня предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. На данный момент в число претендентов входят семь стран. Ранее этот статус получили Турция (в 1987 году), Северная Македония (2004), Черногория (2008), Албания (2009) и Сербия (2009).

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По материалам: pnp.ru

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