Пушков увидел странность в убийстве Абэ
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Пушков увидел странность в убийстве Абэ

Пушков увидел странность в убийстве АбэCенатор Алексей Пушков назвал убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ странной ситуацией

Российский сенатор Алексей Пушков увидел странность в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом он написал в Telegram.

«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния», — написал он. По словам сенатора, ситуация выглядела, как будто политика «не охраняли вовсе» или делали это «чисто формально».

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

Бывший премьер-министр скончался в больнице, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Политику было 67 лет.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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