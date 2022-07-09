Работает нутрициологом, одевается в масс-маркете. Как живет сестра невесты олигарха Доронина

Владислав Доронин встречается с моделью Кристиной Романовой. Влюбленные растят двоих детей и наслаждаются жизнью в особняке в Майами. А вот сестра блондинки Юлия едва может похвастаться роскошью.

Юлия замужем и растит двоих детей. Сестра модели в прекрасной форме, благодаря регулярным тренировкам. Женщина профессионально занимается нутрициологией, поэтому знает толк еще и в правильном питании.

Блондинка также запускает авторские марафоны о здоровье. Однако несмотря на успешный бизнес, живет Юлия явно скромнее звездной сестры. В то время, как Кристина щеголяет в люксовых брендах, она предпочитает небольшие магазины российских дизайнеров или масс-маркет по типу Zara.

В личном блоге Романова делится отдыхом на белоснежных яхтах и яркими моментами из кругосветного путешествия. Юлия же предпочитает поездки по живописным местам родины. Ее соцсети пестрят снимками из Геленджика, Чечни, Сочи и Санкт-Петербурга.

Напомним, что Кристина начала карьеру модели в 2009 году. Эффектная блондинка мгновенно стала восходящей звездой подиума. С ней сотрудничали такие крупные бренды как Ralph Lauren, Vera Wang. Девушка украшала собой престижные глянцевые журналы.

А в 2015 году Романова познакомилась с олигархом Владиславом Дорониным. Между ними быстро вспыхнули чувства. Причем влюбленных не смутила значительная разница в возрасте — почти 30 лет. Вскоре блондинка подарила миллиардеру дочь. В 2019-ом стало известно о рождении второго ребенка.