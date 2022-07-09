Rarify и BitGo начали обмениваться NFT-аналитикой
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Rarify и BitGo начали обмениваться NFT-аналитикой

Rarify и BitGo начали обмениваться NFT-аналитикой


Поставщик NFT-инфраструктуры Rarify и кастодиан BitGo объявили о стратегическом партнерстве по вопросам обмена аналитической информацией о невзаимозаменяемых токенах.


С помощью решения Rarify Data API разработчики и инвесторы могут получить доступ к наиболее точным данным об истории ценообразования и владения NFT, эффективности, объеме и подлинности торгов на всех маркетплейсах по протоколам Ethereum и Polygon. 


"Наш API позволит владельцам NFT-кошелька BitGo принимать более взвешенные инвестиционные решения и упростит разработчикам создание Web3-продуктов», — заявил соучредитель Rarify Лаша Антадзе.


Rarify поддерживают ведущие инвесторы, в том числе Pantera Capital, Greycroft, Eniac Ventures, Circle и другие.


Напомним, в марте 2021 года основанный Антадзе децентрализованный аукцион Shelf.Network сообщил о планах запустить NFT-маркетплейс.

# Экономика bitgo, nft, лаша антадзе, новости
По материалам: ForkLog

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